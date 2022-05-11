Google Tablet, Gelecek Sene Satışa Çıkacak

Google, bugün Google I/O’da bir sürpriz daha yaptı. Ve birinci taraf Android ürünleri serisini ilk Pixel Tablet ile genişleteceğini duyurdu. 2023 yılına kadar gelmesi beklenmese de Google, yeni tabletine bir bakış da sundu.

Bu, Google Tensor çipi tarafından desteklenen ve Pixel telefonunuzla mükemmel bir yol arkadaşı olacak şekilde; tasarlanmış yeni nesil bir Android tablet olarak karşımıza çıkıyor. Google, “dünyanın en yararlı tableti” olması için Pixel cihazlarla sorunsuz çalışacağını söylüyor.

Google’ın gösterdiği görüntülerden; Pixel Tablet‘in tek bir arka kameraya ve beyaz bir çerçevede; yatay odaklı bir ön kameraya sahip olacak. Pixel Watch ile birlikte, bu yeni Pixel Tablet, Google’ın ürünlerini etkili bir şekilde; herkes için bir şeyler olmasını sağlayacak “gerçek bir Pixel cihaz ailesi” haline getiriyor.

Bu aynı zamanda Google’ın Android 13’ü tabletler için; neden tamamen yeni bir şekilde optimize ettiğini de gösteriyor. Android 13, bildirimlerdeki iyileştirmeler; bir bakışta daha fazla bilgi görme yeteneği; hatta çift sütun desteği ve yeni bir uygulama görev çubuğu ile daha büyük ekranlar için daha rafine bir deneyim vaat edecek.

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