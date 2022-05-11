Google Pixel 6a Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Ekim 2021’de Pixel 6 ve Pixel 6 Pro‘yu piyasaya sürdükten sonra Google; nihayet Google Pixel 6a adlı telefonunu bugün görücüye çıkardı. O halde gelin yeni Google Pixel 6a‘ya birlikte göz atalım.

Google Pixel 6a’nın Özellikleri

Tasarım açısından cihaz, önceki Pixel 6 serisi telefonlara oldukça benziyor ve kamera modülü için bir vizör tasarıma sahip. Kavisli kenarlara ve düz ekran ekrana sahip geri dönüştürülmüş alüminyum çerçeveye sahip. Selfie kamerası için ortada bir delik yer alıyor.

Ekran 6.1 inç boyutunda ve 60Hz yenileme hızına sahip; Full HD+ çözünürlüklü bir OLED panele sahip. HDR desteği ve 16 milyon renk ile 24 bit derinlik vaat ediyor. Selfie kamerası için bir deliğe, göze çarpan çerçevelere ve güvenlik için bir ekran içi parmak izi sensörüne sahip.

Pixel 6a, Google’ın yapay zeka destekli özelliklere sahip Tensor işlemciyle geliyor. Google, bu çipi 6 GB LPDDR5 RAM ve 128 GB UFS 3.1 dahili depolama alanıyla eşleştirdi. Cihaz ayrıca Titan M2 güvenlik çipi ile birlikte geliyor.

25W hızlı şarj desteği ile 4.400mAh pilden güç alıyor. Google, bu pilin Extreme Battery Saver kullanırken; 24 saate ve 72 saate kadar dayanabileceğini iddia ediyor. Cihaz bir stereo hoparlör kurulumuna sahip ve gürültülü bir ortamda çağrılara katılırken; daha net ses girişi için gürültü bastırma özellikli iki mikrofonla geliyor.

Akıllı telefon, Yakınlık sensörü, Ortam ışığı sensörü, İvmeölçer; Jirometre, Manyetometre ve Barometre gibi birçok sensörle birlikte geliyor. Bağlantı için cihaz, Wi-Fi 6 (802.11ax), MIMO’lu Wi-Fi 6E (6GHz) ve Bluetooth 5.2 vaat ediyor.

Kamera ve Fiyat

Kameralara gelecek olursak, cihazın arka tarafında 12,2 megapiksel Sony IMX363 geniş açılı ana kamera ve 12 megapiksel ultra geniş kamera ile; çift kamera kurulumu var. Cihazın ön tarafında, selfie’ler ve görüntülü aramalar için 8 megapiksel sensör yer alıyor.

Cihazın arka kamerası, 30 FPS ve 60 FPS’de 4K ve 1080P video kaydı yapabiliyor. Ancak ön kamera sadece 30 FPS video kaydı 30FPS yapabiliyor. Ayrıca 240 FPS’ye kadar ağır çekim video kaydı desteği vaat ediyor.

Google Pixel 6a’daki kamera sistemi ayrıca Magic Eraser, Real Tone, Face Unblur ve daha fazlası gibi popüler özelliklerle birlikte geliyor. Siyah, Beyaz, Mint Yeşili renk seçenekleriyle gelen telefon 450 dolara, 21 Temmuz’da görücüye çıkacak.