Google Mesajlar’da RCS Sohbeti nasıl etkinleştirilir, devre dışı bırakılır ve kullanılır?

Metin mesajları dünyada en çok kullanılan iletişim şeklidir, ancak teknolojisi geçmişte kaldı. Kısa Mesaj Servisi (SMS), modern mesajlaşma uygulamalarının yıllardır sahip olduğu çeşitli özelliklerden yoksun, hatta en iyi Android telefonlarda bile, bu yüzden yeni bir şeyin zamanı geldi. Zengin Sohbet Hizmeti (RCS), yeni nesil mesajlaşma için Google’ın fikridir, ancak tam olarak nedir ve nasıl kullanıyorsunuz?

RCS nedir ve kısa mesaj gönderme şeklimi nasıl değiştirir?

RCS, Google’ın GSMA’nın Evrensel Profili etrafında birleştirmeyi amaçladığı yeni bir mesajlaşma standardıdır. RCS standardı, kullanıcılar için mesajlaşma deneyimini ve arkasındaki güvenliği geliştirir. RCS, gelişmiş medya paylaşımı, şifreli mesajlaşma ve yazma göstergeleri gibi modern mesajlaşma özellikleri sağlar.

RCS, sahip olan başka birine mesaj gönderirken harikadır ve çoğu modern Android telefon, varsayılan mesajlaşma uygulaması olarak Google Mesajlar ile birlikte gelir. Bu, diğer Android kullanıcılarına modern bir akıllı telefonla mesaj gönderirken büyük olasılıkla RCS kullandığınız anlamına gelir. Sorun, iPhone’lu birine mesaj yazarken ortaya çıkıyor. Google, RCS’yi benimsemelerini sağlamak için Apple’ı halka açık bir şekilde çağırmış olsa da Apple, RCS’yi benimsemeyi reddetmeye devam ediyor.

Bu kılavuz, Google Pixel telefonlarındaki ve Samsung, OnePlus, Motorola ve diğerlerinden gelen varsayılan mesajlaşma uygulaması olan Google Mesajlar uygulamasına odaklanmaktadır. Telefonunuz Google Mesajlar önceden yüklenmiş olarak gelmiyorsa, indirebilirsiniz. Bazı bölgeler RCS Chat’i desteklemeyebilir, ancak Android’in en kalabalık pazarlarının çoğunda mevcuttur.

Google Mesajlar, kurmadan önce RCS’yi etkinleştirmenizi isteyebilir

Çoğu zaman, Mesajlar uygulaması, henüz yapmadıysanız, RCS’yi etkinleştirmenizi ister. Aşağıdaki istem görüntülenirse, RCS’yi kullanmaya hazırsınız demektir.

Giriş iletişim kutusunda “Sohbet mesajı” yazdığında RCS Sohbet mesajları gönderdiğinizi anlayabilirsiniz. Google Mesajlar, RCS Sohbetini etkinleştirmenizi istemezse okumaya devam edin.

Google Mesajlar’da RCS Sohbeti manuel olarak nasıl etkinleştirilir?

Telefonunuz RCS Chat’i otomatik olarak etkinleştirmezse, bunu kendiniz etkinleştirebilirsiniz.

Mesajlar uygulamasını açın. Sağ üst köşedeki üç noktaya dokunun. Uygulamaya yapılan son güncellemeler, sağ üst köşede Google hesabı simgenize sahip olabilir. Öyleyse, bunun yerine onu seçin. Ayarlar seçeneğini seçin. Sohbet özellikleri‘ne dokunun. Açmak için Sohbet özelliklerini etkinleştir düğmesine dokunun. Evet, varım‘a dokunun. Kırmızı metinde Bağlanıyor mesajını ve ardından yeşil metinde Bağlandı mesajını göreceksiniz. Bağlandığınızda, RCS kullanıma hazırdır.

Bazı VPN’lerin sohbet özelliklerini etkinleştirmesi normalden daha uzun sürebilir. Birkaç dakika beklerseniz, genellikle iyi çalışır. Aynı şey başka bir VPN sunucusuna bağlanırken de olabilir, bu yüzden sunucuları değiştirirken bunu aklınızda bulundurun. Ayrıca, etkinleştirmeyi tamamen engelleyen çeşitli VPN raporları gördük.

Google Mesajlarda RCS Sohbeti nasıl devre dışı bırakılır

Mesajlar uygulamasında RCS sohbet özelliklerini devre dışı bırakmanın çeşitli nedenleri olabilir. Bağlantıyla ilgili sorunlarınız varsa, ayarı kapatıp yeniden etkinleştirmek bunu yapmak için iyi bir neden olabilir.

Cihazınızdaki RCS sohbet özelliklerini devre dışı bırakmak için aşağıdakileri yapın:

Mesajlar uygulamasını açın. Üç noktalı menüyü veya profil simgenizi seçin. Ayarlara git. Sohbet özellikleri‘ne dokunun. Sohbet özelliklerini etkinleştir‘i kapalı olarak ayarlayın. Açılır pencerede Kapat‘a dokunun. Sohbet özellikleri artık cihazınızda devre dışı bırakıldı ve mevcut RCS sohbet gruplarından çıkarıldınız.

Artık RCS’yi devre dışı bıraktığınıza göre, gönderdiğiniz ve aldığınız mesajlar, siz RCS’yi tekrar etkinleştirene kadar SMS/MMS olarak gelir. Ayrıca, önceki cihazdan kaynaklanan olası mesajlaşma sorunlarını önlemek için yeni bir telefon almadan önce RCS’yi devre dışı bırakmanız önerilir. Eski telefonunuzu saklarsanız, önce bu ayarları devre dışı bırakmak kolaydır. Artık buna erişiminiz yoksa, Google’ın telefon numaranızın kaydını silmek için doldurabileceğiniz bir formu vardır.

Sorunlardan kaçınmak için sohbet özelliklerini kısa bir süre içinde birden çok kez kapatıp açmayın. Bunları bir süreliğine kullanmaktan mahrum kalabilirsiniz. Bu kılavuzu yayınlarken, bazı kullanıcıların cihazlarını RCS sohbet özelliklerine yeniden kaydettirebilmesine 10 güne kadar varan birden fazla rapor gördük.

Google Mesajlar hangi RCS özelliklerine sahiptir?

Ayarlar menüsünün Sohbet özellikleri bölümünde, RCS deneyiminizi geliştirmek için bazı seçenekler göreceksiniz:

Okundu bilgisi gönder: Bu özellik, her iki kullanıcının da diğerinin mesajını okuyup okumadığını görmesini sağlar.

Bu özellik, her iki kullanıcının da diğerinin mesajını okuyup okumadığını görmesini sağlar. Yazma göstergelerini göster: Bunu açmak, her kullanıcının diğerinin yazıp yazmadığını görmesini sağlar. Bu özellik kapalıysa kimse diğerinin yazıp yazmadığını göremez.

Bunu açmak, her kullanıcının diğerinin yazıp yazmadığını görmesini sağlar. Bu özellik kapalıysa kimse diğerinin yazıp yazmadığını göremez. Metin olarak otomatik olarak yeniden gönder (SMS/MMS): Açılırsa, bu seçenek mesajınızı RCS mesajı olarak göndermeyecekse geleneksel bir metin olarak gönderir. Bu, mesaj attığınız kişi RCS ile bağlantısını kaybederse ve yine de onlarla konuşmanız gerekiyorsa kullanışlıdır.

Bu ayarlara ek olarak, Google Mesajlar’ın sunduğu birkaç RCS özelliği vardır:

Mesaj tepkileri: Her iki kullanıcı da RCS’yi etkinleştirmişse, birbirinizin mesajlarına tepki verebilirsiniz. Tepki vermek istediğiniz mesajı basılı tutun ve seçebileceğiniz emojili bir menü açılır. Tepki vermek istediğiniz emojiye dokunun, diğer kişi tepkinizi görebilir. Bu, RCS olan veya olmayan tüm kullanıcılar için çalışır.

Her iki kullanıcı da RCS’yi etkinleştirmişse, birbirinizin mesajlarına tepki verebilirsiniz. Tepki vermek istediğiniz mesajı basılı tutun ve seçebileceğiniz emojili bir menü açılır. Tepki vermek istediğiniz emojiye dokunun, diğer kişi tepkinizi görebilir. Bu, RCS olan veya olmayan tüm kullanıcılar için çalışır. Grup mesajları: Mesaj atılan tüm kullanıcıların RCS’si varsa bir grup mesajı oluşturulur. Bu grup mesajı, tüm kullanıcıların RCS özelliklerinden faydalanmasını sağlar. Örneğin, bir kişi yazıyorsa, diğer tüm kullanıcılar bunu görebilir.

Mesaj atılan tüm kullanıcıların RCS’si varsa bir grup mesajı oluşturulur. Bu grup mesajı, tüm kullanıcıların RCS özelliklerinden faydalanmasını sağlar. Örneğin, bir kişi yazıyorsa, diğer tüm kullanıcılar bunu görebilir. Uçtan uca şifreleme: Her iki kullanıcının da RCS’si varsa şifreleme etkinleştirilir. Gönderdiğiniz bir iletide okundu bilgisinin yanında bir kilit simgesi görürseniz şifreleme kullandığınızı görebilirsiniz.

Her iki kullanıcının da RCS’si varsa şifreleme etkinleştirilir. Gönderdiğiniz bir iletide okundu bilgisinin yanında bir kilit simgesi görürseniz şifreleme kullandığınızı görebilirsiniz. Tek tek mesajlara yanıt verin: Yakında, neye yanıt verdiğinizi daha net hale getirmek için bir konuşmadaki belirli bir mesaja yanıt verebileceksiniz.

Yakında, neye yanıt verdiğinizi daha net hale getirmek için bir konuşmadaki belirli bir mesaja yanıt verebileceksiniz. Uygulamada YouTube videolarını izleyin: Artık uygulamada bir konuşmada gönderilen YouTube videolarını izleyebilirsiniz, böylece hızlı bir şekilde yanıt verebilirsiniz.

Google Mesajlar ve RCS ile iMessage kıskançlığına son

iMessage, mesajlaşmak için altın standarttı, ancak Google, Google Mesajlar uygulaması ve RCS ile iMessage’yi hızla yakalamaya başladı. Bu iyileştirmelerle bile, özellikle Tim Cook’un bu konuda söyleyecek bir şeyi varsa, SMS/MMS standardını değiştirmek çok zaman ve çaba gerektirecektir. Google Mesajlar, RCS kullansalar da kullanmasalar da tüm kullanıcılar için başka birçok harika özellik sunar.