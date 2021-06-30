Google Pixel 5A, Ağustos’ta Satışa Sunulabilir

Söylentiler, küresel çip sıkıntısı nedeniyle Google Pixel 5a‘nın iptal edildiğini iddia ettiğinde Google, yeni telefonun Pixel 4a ile aynı zaman diliminde piyasaya sürüleceğini söyleyerek söylentiyi yalanladı. Şimdi, Bloomberg tarafından hazırlanan yeni bir rapor, Pixel 5A‘nın Ağustos ayında piyasaya sürüleceğini iddia ediyor.

Bir önceki model Pixel 4a, 3 Ağustos’ta duyuruldu ve 20 Ağustos’ta birden fazla pazarda satışa sunuldu. Önceki raporlar, Google’ın Pixel 5a’yı ABD ve Japonya gibi sınırlı pazarlarda piyasaya süreceğini iddia etmişti.

Raporlar, Pixel 5a’nın Pixel 4a 5G üzerinde büyük bir yükseltme olmayabileceğini iddia etti. Yeni telefonun daha önce Pixel 4a 5G ve Pixel 5 akıllı telefonlarda görülen Snapdragon 765G yonga seti tarafından destekleneceği tahmin ediliyor. Şirketin Pixel 5a’nın 4G sürümünü yayınlaması ise pek olası görünmüyor.

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Pixel 5a’nın bu yılın başlarında ortaya çıkan CAD görüntüleri, delikli tasarıma sahip 6,2 inç OLED ekrana sahip olacağını ortaya koydu. Cihazın, LED flaş destekli çift kamera kurulumu için kare bir modüle sahip olması bekleniyor. Ayrıca geleneksel bir parmak izi tarayıcıya sahip olacağı da söylentiler arasında yer alıyor.