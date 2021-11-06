Google Pixel 6 Pro Şarj Testi

Google yeni nesil Pixel 6 serisi telefon severlerle buluştu. Daha iyi kameralara ve donanımdan yararlanmak üzere tasarlanan Pixel serisi dikkat çekiyor. Bugün ise Google Pixel 6 Pro’nun şarj testi hakkında inceleme yapacağız.

Google’ın vaatlerine göre Google Pixel 6 Pro, yaklaşık yarım saatte %50 şarj yapacağı yönündeydi. Google Pixel 6 Pro’yu test eden bazı kişiler bu rakamların neredeyse doğru olduğunu kanıtladı. Yapılan testlerde Google Pixel 6 Pro, 30 dakikada %48 şarj edebildi.

Ancak Google Pixel 6 Pro, tam şarj için neredeyse 2 saate ihtiyacı var. Android Authority, Google Pixel 6 Pro için şarj testleri yaptı. Özellikle şarj aletini detaylı bir biçimde inceledi. Bu testler hemen hemen her telefona yapılıyor. Ancak bu testler Google Pixel 6 Pro için özel yapıldı.

Hem Google Pixel 6 hem de Google Pixel 6 Pro cihazlarının maksimum şarj gücü 22W‘dur, ancak bu durum ortalama 13W olduğu kanıtlandı. Yapılan testler yalnızca Google 30W şarj cihazıyla değil, aynı zamanda birkaç diğer USB-C ile yapıldı.

Güç / Zaman grafiğinde, pilin şarjının 100 işaretine doğru kademeli olarak azalmadan önce çapraz olarak nasıl yükselmeye başladığını görülüyor. Mavi çizgi, akımın %40 civarında 15W’a düşmeden önce 22.36W’da zirve yaptığını gösteriyor. Pilin yarısını şarj etmek yaklaşık yarım saat sürerken, geri kalanını şarj etmek bir buçuk saatten az sürer. Android Authority, Pixel 6 Pro’nun pilin son %15’ini doldurmasının yaklaşık bir saat sürdüğünü belirtiyor.

Pixel 6 Pro’nun şarj testi beklenenleri vermiş gibi gözüküyor. Google’ın geçmişte Pixel’in pil şarj alışkanlıkları konusunda tutucu olduğu biliniyordu ve Pixel 6 Pro’nun pili, örneğin 25W’lık Samsung Galaxy S21 Ultra ile aynı kapasitede şarj olmuyor. 30 dakikada %54’e ulaştı ancak sadece 1 saat 11 dakikada tam şarj oldu. Google Pixel 6 Pro’nun şarj olurken yaklaşık 25°C civarında ısınma yaptığını görüldü.

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