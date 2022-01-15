Google Pixel 6 ve Pixel 6 Pro Güncelleme Alıyor

Uzun zamandır beklenen Pixel 6 ve 6 Pro için bir güncelleme yayınlıyor. Beklenen güncelleme ile beraber sistem görüntüleri ve OTA dosyaları da paylaşıldı. Geçen ay yayımlanan Aralık güncellemesinden sonra Ocak güncellemesi ile birçok yeni özellik geliyor.

Bilindiği üzere Google neredeyse her ay düzenli olarak bir güncelleme gerçekleştiriyor. Eğer siz de Google marka akıllı telefona sahipseniz bu zamana kadar 215 MB bir güncelleme yapmış olursunuz. Bu sayı sadece geçen ay 40 MB olarak göze çarptı. Google konu hakkında detaylı bir açıklama yayınladı. Böylece tüm 6 Pixel güncelleme listesi detaylı bir biçimde gözlemlendi. Böyle tüm yeni gelen özellikleri burada bulabilirsiniz.

Google’ın güncelleme için bir dizi açıklamasında bir dizi liste yayınlandı. Özellikle en çok dikkat çeken yenilikler arasında Çağrı Ekranı ve Acil Arama üzerinde hatalar giderildi. Bu sorunun temelinde batarya ile ilgili sorunlar yer alıyordu. Ayrıca gelen güncellemelerin arasında WiFi üzerinde de birçok yenilik getirildi.

Google Pixel 6 kullanıcı için bu güncelleme gelene kadar kullanım deneyimi çok iyi değildi. Ancak bu güncelleme ile tüm sorunlar çözülmüş oldu. Bilindiği üzere birçok Pixel özelliği Google tarafından devre dışı bırakılmıştı.

Sonunda Google uzun süredir beklenen güncelleme Pixel 6 ve 6 Pro için 14 Ocak itibariyle kullanıcılar ile buluştu. Diğer kullanıcılara ise birkaç hafta içinde bu güncelleme gelecek. Önümüzde ki haftalarda ise tüm Google cihazlarına gelecek.

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