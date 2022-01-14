Google Pixel Fold’un Tasarımı Gün Yüzüne Çıktı

Google, Google Pixel Fold olarak adlandırılacak katlanabilir bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Bu akıllı telefonla ilgili birkaç sızıntı ve söylenti olsa da; şirket henüz resmi olarak bir şey açıklamadı.

Şimdi, Google Pixel Fold akıllı telefona ait bir animasyon içeren; Android 12L’nin yeni bir beta sürümü ortaya çıktı. Eğer bu doğruysa, Pixel Fold bu tasarıma sahip olacak.

SIM kurulum ekranının animasyonları, normal tek ekran tasarımı yerine; daha büyük katlanır ekrana sahip bir akıllı telefonu gösteriyor. Ses kontrol tuşları sağ alt taraftayken SIM kart yuvasının altta olduğunu görüyoruz.

Animasyonlarda gösterilen akıllı telefonun tasarımına dayanarak Google Pixel Fold’un; açıldığında daha geniş ekran nedeniyle Samsung Galaxy Z Fold 3 yerine yakın zamanda piyasaya çıkan Oppo Find N‘ye benzeyeceğini söyleyebiliriz.

Fold, Pixel 6 serisine kıyasla daha düşük bir kamera yapılandırmasıyla gelecek ve ayrıca Google Tensor (GS101) işlemciye sahip olacak. Telefonda 12 GB RAM ve 512 GB’a kadar depolama alanı da yer alacak.

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