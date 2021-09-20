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Google Pixel Fold, Android 12.1 Deneyimi Sunacak!

Android 12, son yılların en büyük güncellemelerinden biri olacak. Ayrıca rapor, sonraki Android 12.1 güncellemesi hakkında ek bilgilerin de ortaya çıktığını ekledi. Bu yeni güncelleme, katlanabilir telefon deneyimine yönelik geliştirmeleri de içerecek. 

Ayşen Sıla

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Google, 4 Ekim’de piyasaya sürülecek olan bir sonraki büyük Android güncellemesine hazırlanıyor. Bu büyük güncelleme, muhtemelen şirketin söylentileri Pixel Fold akıllı telefonunun piyasaya sürülmesinden önce gelecek ve katlanabilir telefon deneyiminde iyileştirmeler getirecek.

Android 12, son yılların en büyük güncellemelerinden biri olacak. Ayrıca rapor, sonraki Android 12.1 güncellemesi hakkında ek bilgilerin de ortaya çıktığını ekledi. Bu yeni güncelleme, katlanabilir telefon deneyimine yönelik geliştirmeleri de içerecek. 

Bu, genellikle gezinme çubuğunun bulunduğu ekranın alt kısmında görünüyor. Söz konusu kullanıcı arayüzü, sık kullandığınız uygulamalardan ve yakın zamanda kullandığınız uygulamalardan birkaçını gösteriyor. Bu görev çubuğu, daha büyük ekran alanını kullanan çoklu görev işlevselliğini geliştiren tabletler gibi büyük ekranlı cihazlar için geliştirildi. 

Android-12-Logo

Görselde iki farklı Chrome tarayıcısının yan yana kullanıldığını görüyoruz. Bu görünüşe göre hala test aşamasında ve net bir ayrım için katlanabilir telefonu ortada bir çizgi ile ikiye bölüyor. Bu güncellemenin Pixel Fold için uygun olduğu söyleniyor.

Ayrıca bkz: Google Pixel Fold, Bu Yıl Satışa Sunulabilir

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KaynakXDA Developers

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