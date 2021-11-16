Google Pixel Fold Maalesef Satışa Çıkmayacak!

Google’ın Pixel markası altında kendi katlanır akıllı telefonu üzerinde çalıştığı söylense de artık şirketin; Pixel Fold akıllı telefonunu piyasaya sürmeyeceğine dair bilgiler var. Üzücü bir haber doürusu…

Görünüşe göre Google, cihazının bu tür diğer telefonlarla olması gerektiği kadar rekabetçi olmayacağına; inandığı için yeterince emin değil. ABD ve Avrupa‘da Samsung’un telefonlarına karşı rekabet ediyor.

Şimdiye kadar bilinenlere göre, Google Pixel Fold; Galaxy Z Fold 3 ile aynı boyutta olacaktı. Ve 120 Hz’e kadar değişken yenileme ile LTPO ekran panele sahip olacaktı. Yakın zamanda piyasaya sürülen; Pixel 6 ve Pixel 6 Pro‘dan bir adım atılması beklendiği için kameraların son teknoloji ürünü olmayacağına dair raporlar vardı.

Pixel Fold’un aynı 12.2 megapiksel sensörü, Pixel 3‘ten beri ana sensör olarak kullanılan Sony IMX363’ü; Sony IMX386 12 megapiksel ultra geniş kamera ve iki 8 megapiksel Sony IMX355‘i içereceği de söylentiler arasındaydı. Ne yazık Pixel Fold, satışa çıkmayacak. En azından şimdilik.

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