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Google Pixel Fold Maalesef Satışa Çıkmayacak!

Pixel Fold'un aynı 12.2 megapiksel sensörü, Pixel 3'ten beri ana sensör olarak kullanılan Sony IMX363'ü; Sony IMX386 12 megapiksel ultra geniş kamera ve iki 8 megapiksel Sony IMX355'i içereceği de söylentiler arasındaydı. Ne yazık Pixel Fold, satışa çıkmayacak. En azından şimdilik.

Ayşen Sıla

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Google’ın Pixel markası altında kendi katlanır akıllı telefonu üzerinde çalıştığı söylense de artık şirketin; Pixel Fold akıllı telefonunu piyasaya sürmeyeceğine dair bilgiler var. Üzücü bir haber doürusu…

Görünüşe göre Google, cihazının bu tür diğer telefonlarla olması gerektiği kadar rekabetçi olmayacağına; inandığı için yeterince emin değil. ABD ve Avrupa‘da Samsung’un telefonlarına karşı rekabet ediyor.

Şimdiye kadar bilinenlere göre, Google Pixel Fold; Galaxy Z Fold 3 ile aynı boyutta olacaktı. Ve 120 Hz’e kadar değişken yenileme ile LTPO ekran panele sahip olacaktı. Yakın zamanda piyasaya sürülen; Pixel 6 ve Pixel 6 Pro‘dan bir adım atılması beklendiği için kameraların son teknoloji ürünü olmayacağına dair raporlar vardı.

Google Pixel Fold, Bu Yıl Satışa Sunulabilir

Pixel Fold’un aynı 12.2 megapiksel sensörü, Pixel 3‘ten beri ana sensör olarak kullanılan Sony IMX363’ü; Sony IMX386 12 megapiksel ultra geniş kamera ve iki 8 megapiksel Sony IMX355‘i içereceği de söylentiler arasındaydı. Ne yazık Pixel Fold, satışa çıkmayacak. En azından şimdilik.

Ayrıca bkz: Google Pixel 6 Pro vs iPhone 13 Pro Max Karşılaştırma

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KaynakMy Smart Price

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