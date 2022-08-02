Google Pixel 6a, Android 13 Beta Almaya Başladı

Google kısa süre önce Hindistan pazarı için Pixel 6a‘yı duyurmuştu. Resmi yayınlanmasından kısa bir süre sonra şirket, yeni akıllı telefon için ilk OTA güncellemesini de yayınladı. Artık Pixel 6a da Android 13 Beta programının bir parçası.

Şu an itibariyle, Android 13 Beta 4.1 yapısı, yeni nesil Android işletim sisteminin en son sürümü olarak karşımıza çıkıyor. Google, yeni Android sürümünün kararlı yapısını henüz piyasaya sürmedi.

Ancak genellikle yeni Android işletim sistemini Ağustos ayında piyasaya sürüyor. Başka bir deyişle, yeni Android 13 Beta sürümü, Pixel 6a’nın doğrudan Android 13 işletim sistemine yükseltmeden önce aldığı ilk ve tek Beta yapısı olacak.

Bunun yalnızca bir söylenti olduğunu ve Google’ın tüm planlarından bahsetmediğini belirtmekte fayda var. Android 13 Beta’yı Pixel 6a’da denemek isteyenler Android Beta web sayfasını ziyaret edebilir. Oraya vardığınızda, uygun cihazları kontrol edin ve kayıtlı bir Pixel 6a’nız varsa, yalnızca kaydolarak yeni OTA güncellemesini yalnızca birkaç dakika içinde alacağınızdan emin olabilirsiniz.