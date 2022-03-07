Google Pixel 6a Geekbench Testinde! 

Google Pixel 6a akıllı telefonun bu yıl içinde piyasaya çıkması bekleniyor. Şirketin uygun fiyatlı akıllı telefonu ile ilgili detaylar daha önce de sızdırılmıştı. Sızdırılan tasarım görselleri, akıllı telefonun Pixel 6 serisi ile benzer tasarıma sahip olacağını da göstermekte.

Google Pixel 6a, popüler kıyaslama platformu Geekbench’e gitti. Akıllı telefonun işlemcisinin detaylarına baktığımızda; 4 adet 1.80 GHz hızında çalışan Cortex-A55, 2 adet 2.25 GHz hızında çalışan Cortex-A76 ve 2 adet 2.80 GHz hızında çalışan Cortex-X1 olmak üzere toplamda 8 çekirdekli bir yapıya sahip olduğu gözüküyor.

Android 12 ve 6GB RAM ile geleceği kesinleşen Google Pixel 6a tek çekirdekli performans testinde 1050, çok çekirdekli testte 2833 puan aldı. Telefonun tanıtım tarihi hakkında ise somut bir bilgi bulunmuyor. Ancak Mayıs ayında gerçekleşmesi beklenen Google I/O Geliştirici Konferansı’nda duyurulabileceği tahmin ediliyor.

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