Sony Xperia 10 IV Özellikleri Sızdırıldı!

Sony‘nin Xperia 10 IV serisi üç yıldan fazla bir süredir devam ediyor ve bu yıl yeni bir modelin geleceği söyleniyor. Sızıntıya göre, uzun ve dar 6 inç düz OLED ekran ve arkada üçlü kamera ile gelen Xperia 10 III‘e yakın bir model olacağı söyleniyor.

Telefonun boyutu 153,3 x 67.3 x 8,4 mm olacak ve önceki modeldeki daha yuvarlak olanlara kıyasla düz bir yüze sahip olacak. Ayrıca yana monte edilmiş bir parmak izi tarayıcısını da görebiliriz. Sızıntıya göre telefon stereo hoparlörler, ve Snapdragon 690 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama birimi yer alacak. Cihaz 4.000 mAh pile sahip olacak.

Xperia 10 IV, kamera kurulumuyla ilgili ayrıntılar verilmedi. Xperia 10 IV’ün Siyah, Beyaz, Nane Yeşili ve Berry Blue renklerinden oluşacak ve 300 $‘a ulaşan bir fiyatla geleceği söyleniyor.

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