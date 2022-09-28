Google Pixel 7 Pro’nun Nihai Tasarımı Gün Yüzüne Çıktı

Google, 6 Ekim’de Pixel 7 serisi akıllı telefonları piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirket, Pixel 7 Pro’nun tasarımını her açıdan gösteren bir video da yayınladı.

Tasarım açısından cihaz, Pixel 6 Pro‘ya oldukça benziyor, ancak kamera vizörünün daha iyi görünen bir kamera düzenine ve genel olarak daha parlak ve kaliteli bir görünüme sahip. Üstelik fiyatı da 599 dolar olacak.

Fiyatlandırma dışında, cihazların özellikleri de ortaya çıktı ve orada birkaç iyileştirme ile son nesil cihazlara oldukça benzer görünüyor. Google büyük olasılıkla bu sefer daha kararlı bir yazılım deneyimine odaklanıyor, çünkü Pixel 6 serisindeki sürekli hatalar bu cihazların tek dezavantajıydı.

Geçenlerde Geekbench kıyaslama platformunda da görülen cihaz tek çekirdekli testte 1068 puan ve Geekbench 5‘in çok çekirdekli testinde 2149 puan aldı. Bunun dışında liste, cihazın 12 GB RAM’e sahip olduğunu ve Android 12‘de çalıştığını da ortaya çıkardı.