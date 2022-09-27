Pixel 7 Pro özellikleri, Tensor G2 yonga setine işaret ediyor, başka yükseltme yok

Yeni Pixel 7 serisinin özellikleriyle ilgili gelen raporlar, bu noktada neredeyse bir yaşında olan mevcut Pixel 6 nesline kıyasla hafif yükseltmelerin bir resmini çiziyor. Dünkü rapor Pixel 7’ye odaklandı, şimdi Pixel 7 Pro modeline daha yakından bakmanın zamanı geldi.

Tensor G2‘ye geçiş bekleniyor, yeni çipin GPU, NPU ve modem iyileştirmeleri getirdiği iddia ediliyor. Yogesh Brar’dan gelen doğrulanmamış bilgilere göre, Pro modeli 12/128GB ve 12/256GB konfigürasyonlarda sunulacak. Mevcut telefonlar gibi 12/512 GB’lık bir model hakkında bir bilgi yok – belki Google bunu satış verilerine dayanarak iptal etti veya belki de söylentilerdeki bilgiler eksik.

Her iki durumda da, Pro telefonun selefi ile benzer bir 50MP ana, 12MP ultra geniş ve 48MP telefoto kurulumuna sahip olması bekleniyor, ancak tele kameranın Sony IMX586‘nın yerini almak için devreye giren bir Samsung GM1 olan yeni bir sensör kullanacağı iddia ediliyor.

Selfie kamerada da ufak bir değişiklik olacak – yeni modülün otomatik odaklamaya sahip olması beklense de (yeni bir Samsung 3J1 sensörü kullanarak) çözünürlük 11MP’de kalacak.

Devam ederken, ekran öncekiyle benzerlik taşıyor – QHD+ çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip 6,7” LTPO OLED panel. Bu, normal Pixel 7’nin FHD+ 90Hz ekranı üzerinde önemli bir satış noktası olmaya devam edecek.

Son olarak, batarya 5.000 mAh kapasite ve 30W hızlı şarj desteği ile temelde aynı olacak (telefonun gerçekten 30W’a ulaşıp ulaşmadığını hala göreceğiz). Her iki Pixel 7 modelinde de kablosuz şarj desteklenecektir.

Görünüşe göre Tensor G2 yonga seti, tek büyük yükseltme olduğundan (ve bu tartışmalıdır, bazıları temelde G1 ile aynı CPU’ya sahip olduğunu gösterebilir). Fiyatların aynı kalması bekleniyor – Pixel 7 için 600 dolar ve Pixel 7 Pro için 900 dolar. Maliyetlerin arttığı bir zamanda yine de fiyatların aynı kalması iyi birşey, ancak asıl durum daha ucuz bir Pixel 6/6 Pro, bazıları için daha çekici olabilir.