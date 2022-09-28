Google Pixel 7 ve 7 Pro detaylı renderlar ortaya çıktı

6 Ekim’deki Google Pixel 7 serisi lansman etkinliğine yaklaştıkça, iki telefonun daha ayrıntılı görüntülerini alıyoruz. Ishan Agarwal ve 91mobiles, iki telefona ve renk seçeneklerine en iyi şekilde bakmamızı sağlıyor. Her iki telefon da, delikli ekranlar ve arkada artık cam yerine alüminyumdan yapılmış bir kamera vizörü dahil olmak üzere Pixel 6 serisinin temel tasarımını taşıyor gibi görünüyor.

Google tarafından onaylanan Pixel 7 serisi renk seçeneklerini zaten gördük ve yeni sızıntı ayrıca Pixel 7’nin beyaz, nane yeşili ve siyah olduğunu gösterirken Pixel 7 Pro‘nun siyah beyaz olduğunu gösteriyor, ancak yeni bir Hazel renk seçeneği de bekliyoruz.

Spesifikasyonlar açısından her iki Pixel 7 telefonu da güncellenmiş GPU, NPU ve modem bileşenleri ile Tensor G2 yonga setini kullanacaklar. Temel özelliklerin geri kalanının, aynı ekranlar, arka kameralar ve piller dahil olmak üzere giden Pixel 6 serisiyle yakından eşleşmesi bekleniyor. Pixel 7’deki selfie lensi, iddiaya göre Pixel 6’daki 8MP sensörden 11MP’ye çıkıyor.

Google Pixel 7 Pro: Beyaz ve Siyah

Fiyatlandırmanın Pixel 6 serisi ile aynı olması bekleniyor – Pixel 7 için 599 dolar ve 7 Pro için 899 dolar. Tabii ki Piksel telefonlar ülkemizde resmi olarak satışa çıkmıyor.