Google Pixel 8 Serisinin Kamera Detayları Belli Oldu!

Pixel 8 ve Pixel 8 Pro, Pixel 7 serisinden ISOCELL GN1’in yerini alan Samsung’un ISOCELL GN2’si ile güncellenmiş 50 MP ana kamera sensörlerine sahip olacak.

Ayrıca yapılan haberlere göre, Pixel 8’in ön kamerasında 12 MP bir Sony IMX386 ultra geniş kamera sensörünün yer alacağı ve görüş alanının Pixel 7’deki 0,67x’e kıyasla bu sefer 0,55x yakınlaştırma oranıyla biraz daha geniş olacağı söyleniyor.

Pixel 8 Pro, ultra geniş lens için 0,49x yakınlaştırma oranına sahip yeni bir 64 MP Sony IMX787 sensörü getirecek. Pro modeli ayrıca 5x optik yakınlaştırmalı 48 MP Samsung GM5 telefoto lensi de koruyor. Pixel 8 Pro, otomatik odaklama performansına yardımcı olması gereken yeni bir 8×8 sensörde kamera adasında yerini alacak.

Her iki Pixel 8 telefonu da 11 MP Samsung 3J1 ön kameraları koruyacak. Ayrıca bir süre önce sızdırılan termometre sensörünün Pixel 8 Pro’ya özel olacağı ve Melexis MLX90632 vücut sıcaklığı sensörünü kullandığı konusunda geliştirmeler yapıldığını biliyoruz.

Kamera yazılımı açısından Pixel 8 serisi, düşük ışıkta aşırı pozlanmış çekimleri ve videoları önlemek için LED flaş yoğunluğunu otomatik olarak ayarlayan yeni bir uyarlanabilir meşale özelliğine sahip olacak. Sahne bölümleme, görüntülerin farklı bölümleri için seçici yapay zeka işlemeye izin verecek başka bir yeni özelliktir. Sinematik moddaki videolar, yeni bir bokeh bulanıklığı seçim aracından da yararlanacak.

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