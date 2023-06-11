Samsung Galaxy Z Fold3 ve Flip3, Güvenlik Güncellemesi Alıyor!

Samsung, birkaç gün önce ABD’de Galaxy Z Fold4 ve Galaxy Z Flip4 için Haziran 2023 Android güvenlik güncellemesini yayınladı.

Haziran 2023 Android güvenlik güncellemesi, ABD’deki operatör kilitli ve kilitsiz Galaxy Z Fold3 ve Galaxy Z Flip3 birimleri için mevcut. Taşıyıcı kilitli Fold3 ve Flip3 modelleri için güncelleme, sırasıyla F926USQS3FWE5 ve F711USQS4FWE5 ürün yazılımı sürümlerine sahipken, kilidi açılmış Fold3 ve Flip3, sırasıyla F926U1UES3FWE1 ve F711U1UES4FWE1 üretici yazılımları ile güncellemeyi alacak.

ABD’de yaşıyorsanız ve Galaxy Z Fold3 veya Galaxy Z Flip3 cihazınızda henüz güncelleme almadıysanız, telefonunuzun Ayarlar > Yazılım güncelleme menüsüne giderek güncellemeyi manuel olarak kontrol edebilirsiniz.

Android güvenlik güncellemesinin kısa zaman içinde ülkemize de gelmesi bekliyor. 2023 yılı bitmeden güncelleme ülkemizde de yer alacak.

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