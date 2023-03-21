Google Pixel 8 Serisinin Tasarımı Gün Yüzüne Çıktı!

Akıllı telefonlara gelince Google, sır saklama konusunda oldukça kötü. Yeni Pixel 7a kısa süre önce eBay’de tasarımını ortaya koyarken, popüler bir kaynak yakında çıkacak olan Pixel 8 ve Pixel 8 Pro’nun 5K görüntülerini ortaya çıkardı.

Google’ın muhtemelen Sonbaharda Pixel 8 serisini piyasaya süreceğini belirtmekte fayda var. Henüz baharda olduğumuzu düşünürsek resmi duyuruya epey bir zaman kaldı.

Kaynak, hem Pixel 8 hem de Pixel 8 Pro’nun tasarımlarını Pixel 7 serisi cihazlarla karşılaştıran yakın plan görüntülerini paylaştı. Fotoğrafların karşılaştırılmasında, Pixel 8’in Pixel 7’den daha geniş bir köşe yarıçapına sahip olduğu ve bu da Pixel 5’e daha yakın, daha yuvarlak bir görünüme sahip olduğu açıkça görülüyor.

0,2 milimetreden biraz daha kalın olmasına rağmen, Pixel 8’in toplam alanı daha küçük 155,6 x 73,2 x 8,7 milimetrede Pixel 7 ile karşılaştırıldığında 150,5 x 70,8 x 8,9 milimetre kalıyor.

Benzer şekilde Pixel 8 Pro, kardeşi Pixel 7 Pro’dan daha belirgin bir köşe yarıçapına sahip. Bununla birlikte, Pixel 7 Pro’nun kavisli ekranı, daha ince ekran çerçeveleri yanılsaması yaratırken, aynı zamanda daha ince bir çerçeveye katkıda bulunuuor. Hem Pixel 8 hem de Pixel 8 Pro’nun Tensor G3 işlemciye sahip olmasını bekliyoruz.

Pixel 8 serisinin, hem kısa hem de uzun pozlama sahnelerinin aynı anda yakalanmasını sağlayan kademeli HDR teknolojisi ile donatılacağına dair söylentiler var. Ek olarak Pro modeli ultrasonik bir parmak izi sensörüne sahip olacak.