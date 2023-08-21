Google Pixel 8 serisinin tasarımı ortaya çıktı!

Google, Google Pixel 7‘nin üst modeli olan Google Pixel 8‘i piyasaya sürmek için hazırlanıyor. Çok sayıda kaynak, Pixel 8’in Ekim 2023’ün sonlarına doğru piyasaya çıkacağına inanmamıza yol açtı. Lansman tarihi yaklaşırken, Google Pixel 8 ve Pixel 8 Pro’nun tasarımını gösteren yeni bir görsel ortaya çıktı.

Görüntülere bakarak kaynağımız, cihazın SIM tepsisinin eksik olduğunu fark etti. Bu, cihazın en azından bazı bölgelerde yalnızca eSIM modelinin olabileceğini gösteriyor. Apple, ABD pazarında eSIM kullandığı için ona bir rakip geliyor gibi görünüyor.

Telefon serisinin, fotoğraf çekme deneyimini iyileştirmek için 50MP arka kamera ve 64MP IMX787 ultra geniş açılı lens ile geleceği söyleniyor. Telefonun Google’ın kendi geliştirdiği çip olan Tensor G3 çipinden güç alacağını da belirtelim.

2992 x 1344 piksel çözünürlüğe sahip 6,7 inç OLED panele sahip olacak. Son olarak, cihazın 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki kullanılabilir depolama seçeneğiyle geleceği tahmin ediliyor.

Daha önceki raporlarımızda, Pixel 8’in “Audio Magic Eraser” adlı yeni ve heyecan verici bir özelliği tanıtacağı öğrenildi. Bu zarif özellik, videolarınızdan istenmeyen arka plan gürültüsünü kaldırmanıza olanak tanıyacak.