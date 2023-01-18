Google Pixel Fold; Samsung’u Ezecek Bir Potansiyele Sahip!

Google Pixel Fold, 2023’ün en çok beklenen akıllı telefon modellerinden biri ve telefon hakkında söylentiler gelmeye devam ediyor. En son rapor ise bir YouTuber’dan geldi. Kaynak, Pixel Fold’un sahte bir modelini ele geçirdi ve potansiyel olarak telefonun ne olacağını ortaya çıkardı.

Sahte modele dayanan Pixel Fold, daha önce telefonda gördüğümüz resimlere çok benziyor. Samsung Galaxy Z Fold 4 ile karşılaştırıldığında, Pixel Fold’un dış ekranı çok daha kısa ve geniş görünüyor, bu da potansiyel olarak tek elle kullanımı kolaylaştırıyor.

Bu kapak ekranının, Galaxy Z Fold 4’ün 6,2 inçlik kapak ekranından daha kısa ve daha az yüzey alanına sahip, 1080 x 2100 çözünürlüğe sahip 5,79 inçlik bir panel olması bekleniyor.

Pixel Fold açıldığında 2208 x 1840 çözünürlüğe sahip 7.67 inçlik bir iç ekran karşılıyor. Samsung’un ön kamerayı ekranın altına gizleme kararından farklı olarak, Pixel Fold muhtemelen ekranı çevreleyen kameranın gizli bir şekilde yerleştirilebileceği daha büyük çerçevelere sahip olacak.

Ayrıca videodaki maket model açıldığında sadece 5,7 mm kalınlığında ve bu da onu Fold 4‘ün 6,3 mm genişliğinden oldukça ince kılıyor. Ve Google’ın sözde kullandığı katlama mekanizması nedeniyle, ana ekranda Fold 4’e kıyasla çok daha az belirgin bir kırışık var.

Pixel Fold’un inanılmaz şık görünmesini sağlayan bir tasarım olduğunu düşünüyoruz. Samsung‘un Galaxy Z Fold serisi ile elde ettiği form faktöründen belirgin şekilde farklı, ikonik Pixel kamera çubuğu hala mevcut ve Google daha ince bir gövde ve daha az dikkat dağıtıcı çerçevelerle Samsung’a üstünlük sağlayabilir.