Google Play Arama Geçmişi Silme Nasıl Yapılır?

Android işletim sistemine sahip telefonların uygulamalarını indirmek için Google Play uygulamasına ihtiyacı vardır. Google Play içerisinde arama geçmişini temizleyebilirsiniz. İndirdiğiniz ve aradığınız tüm kelimeleri arama geçmişinden silebilirsiniz.

Gizli bir şeyler olmasa da Google Play geçmişinizi kimsenin görmesini istemeyebilirsiniz. Eğer istersen Play Store’da yapılan arama geçmişini sil, başkalarına hangi uygulamaları veya oyunları aradığınızı bildirmemek için, bunu doğrudan cihazınızda hareket ederek yapabileceğinizi bilmekten memnun olacaksınız.

Bunu yapmak için ilk olarak Google Play hesabınıza geçin. Ekranın sol ekranında yer alan seçeneğe tıklayın. Daha sonra menü de yer alan ayarlar kısmına tıklayın. Karşınıza çıkan ekranda geçmişi sil seçeneğine tıklayın. Bunları gerçekleştirdikten sonra tüm arama geçmişiniz temizlenecektir.

İşlemi doğru şekilde gerçekleştirdiyseniz, az önce belirtilen adımları dikkatlice takip ederek, üstteki arama çubuğuna basılması, daha önce aranan uygulamalar veya oyunlarla ilgili herhangi bir isim görünmeyecektir.

Daha Önce Sildiğiniz Uygulamaları Geçmişten Temizleme

Daha önceden indirdiğiniz bir uygulamayı sonradan sildiniz ama arama geçmişinizde hala görünüyor mu? Sorun değil birkaç basit işlemle beraber kaldırdığınız uygulamayı geçmişten silebilirsiniz.

İlk olarak Google Play Store ‘a giriş yapın.

‘a giriş yapın. Sol üst köşede yer alan butona tıklayın.

Gözüken menüde Uygulamalarım seçeneğine tıklayın.

seçeneğine tıklayın. Koleksiyon kısmında sıralamadan kaldırdığınız uygulamaları görebilirsiniz.

Silmek istediğiniz uygulamalarının yanında ki x işaretine basıp, silebilirsiniz.

Google Play Sipariş Geçmişini Temizleme

Arama geçmişinizi ve kaldırılan uygulama geçmişinizi silmenin yanı sıra, silmek isteyebilirsiniz. Alışveriş geçmişi Play Store üzerinden mi yapıldı? Bu durumda üzülerek bildirmek isterim ki, sanal mağaza olarak uygulamalar ve oyunlar açısından bunun mümkün olmadığını bildiririm. Google şu anda buna izin vermiyor.

Bunun yerine yapabileceğiniz şey Play Store’dan satın alınan kitapların geçmişini silme, PC gibi davranmayı gerektiren çok basit ve hızlı bir prosedürle.

Google Play üzerinde yer alan tarayıcı taramak için Internet seçeneğine tıklayın.

Açılan pencerede sağ üst kısımdan Google Play hesabınıza giriş yapın.

hesabınıza giriş yapın. Giriş yaptıktan sonra fatura soldaki menüde gözükecektir. Sipariş geçmişiniz burada gözükecektir.

soldaki menüde gözükecektir. Sipariş geçmişiniz burada gözükecektir. Satın alınan ögenin yanında yer alan üç noktaya tıklayın.

tıklayın. Kaldır seçeneğini seçin böylece kaldırmış olacaksınız.

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