Google Play Hizmetleri nasıl güncellenir

Google Play Hizmetleri, en iyi Android cihazlarda bulunan temel bir bileşendir. Android işletim sistemi ile uygulamalar, çoğunlukla Google uygulamaları ve Google kimlik doğrulamasını, bulut hizmetlerini, Game Dashboard’u ve daha fazlasını kullanan üçüncü taraf uygulamaları arasında bir arabulucu görevi görür. Google uygulamaları size rastgele çökerse, sorun Google Play Hizmetlerindeki bir hatayla ilgili olabilir. Muhtemelen Google, yeni bir güncellemede bir düzeltme yayınladı.

Otomatik güncellemeleri açtığınızda, Google Play Hizmetleri otomatik olarak güncellenir. Ancak, beklemekten hoşlanmıyorsanız, Android telefonunuzda Google Play Hizmetlerini nasıl güncelleyeceğiniz aşağıda açıklanmıştır.

Android’de Google Play Hizmetlerini Güncelleyin

Android cihazınızda Google Play Hizmetlerini güncellemenin iki yolu vardır. Google Play Store’u kullanabilir veya en son Google Play Hizmetleri APK’sını APKMirror’dan indirip yükleyebilirsiniz.

Google Play Hizmetlerini Google Play Store üzerinden güncelleyin

Google Play Hizmetleri listesi gizlidir ve Play Store’da aradığınızda görünmez. Ancak, listeye gitmenin bir yolu var.

Ayarlar‘ı açın ve Uygulamalar‘a gidin. Tüm uygulamaları gör‘e dokunun. Sağ üst köşede, üç nokta simgesinin yanındaki Ara simgesine dokunun. Play yazın ve Google Play Hizmetleri‘ne dokunun. Aşağı kaydırın ve sizi resmi listeye götüren Uygulama ayrıntıları‘na dokunun. Güncelle düğmesine dokunun.

Yeni bir güncelleme görmüyorsanız, telefonunuz uygulamanın en son sürümünü çalıştırıyor olabilir. Yeni bir güncellemenin çıktığından eminseniz, APKMirror kullanarak nasıl yükleyeceğiniz aşağıda açıklanmıştır.

APKMirror ile Google Play Hizmetlerini Güncelleyin

Başlamadan önce, en son güncellemenin kurulu olup olmadığını öğrenin. Ayarlar > Uygulamalar > Google Play Hizmetleri‘ne gidin, aşağı kaydırın ve sürüm numarasını not edin. Ardından APKMirror’da Google Play Hizmetlerini arayın ve en son sürümün sürüm numarasının telefonunuzda yüklü olanla eşleşip eşleşmediğini kontrol edin. Olmazsa, Google Play Hizmetlerini nasıl indirip manuel olarak güncelleyeceğiniz aşağıda açıklanmıştır.

APKMirror’a gidin ve Google Play Hizmetlerini arayın. İşte oraya daha hızlı ulaşmak için bağlantı. En son listeye dokunun ve Kullanılabilir İndirmeleri Gör düğmesine dokunun. arm64-v8a varyantını indirin. Telefonunuz 64 bit mimaride (arm64) çalışır. Ek olarak, uygulamanın ekrandaki varsayılan inç başına nokta sayısından bağımsız olarak herhangi bir cihazda çalıştığından emin olmak için bir nodpi varyantı indirin. Yine de İndir‘e dokunun. Bildirim panelini açmak için yukarıdan kaydırın ve bittiğinde indirmeye dokunun. Güncelle‘ye dokunun.

Üçüncü taraf APK dağıtım web siteleri söz konusu olduğunda, APKMirror en güvenli seçeneğinizdir. Büyük bir uygulama güncellemesi bekliyorsanız, uygulamanın en son sürümü APKMirror’da mevcut olabilir.

Google Play Hizmetlerini güncel tutun

Google Play Hizmetleri, çeşitli özellikleri etkinleştirmenin yanı sıra Android cihazınızı daha güvenli hale getirir. Örneğin, Google Play Hizmetlerinin bir parçası olan Google Play Protect, kötü amaçlı yazılım içermediklerinden emin olmak için uygulamaları yüklemeden önce tarar. Ayrıca, üçüncü taraf bir web sitesinden yüklediğiniz bir uygulamanın zararlı olabileceği konusunda sizi uyarabilir.

Google Play Hizmetleri çerçevesi, Project Mainline’ın bir parçası olarak Google push modüllerine de yardımcı olur; böylece, üreticinin bunları zorlamasını beklemeden cihazınızın güvenlik güncellemelerini hızla alması sağlanır.