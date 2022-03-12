Google Stadia, Windows oyunlarıyla kurtarıcı olabilir

Google‘ın Stadia bulut oyun platformu, gerçekten bir kitle bulmak ve güvence altına almak için mücadele etti. Kütüphane, oyuncuların gerçekten arzuladığı yüksek profilli oyunları elde etmekte zorlandı ve ilgi çekici özel öğelerin olmaması onu zor bir satış haline getirdi. 2022’nin başında Stadia, ölü Google projelerinin mezarlığında Google+ veya Picasa‘nın yanına katılmaya neredeyse hazır görünüyordu. Ancak şimdi yeni bir projenin Stadia’ya mevcut Windows oyunlarına destek olarak ihtiyaç duyduğu gücü verip vermeyeceğini merak ediliyor.

Google, Windows oyunlarını Stadia’da çalıştırmanın bir yolunu bulmuş olabilir ve gelecek haftaki Games Developer Summit‘te şirket, Linux için bir Windows “emülatörü” (The Verge aracılığıyla) ortaya çıkaracak. Redditor’lar, Stadia’nın Porting Lideri Marcin Undak tarafından yürütülecek olan oturumun listesini gördü ve “Google’ın Stadia’da değiştirilmemiş Windows oyunlarını çalıştırma çözümünün arkasındaki teknolojiye genel bir bakış” vaat ediyor.

Belki de en ilgi çekici olanı, oturumun Windows oyunlarının bu ortamda nasıl değiştirilmeden çalıştırılabileceğini gösterdiğini iddia etmesi. Bu, taşıma sürecini düzene sokma potansiyeline sahiptir ve hatta platformun kapılarını ardına kadar açarak ve aralarından seçim yapabileceğiniz bir dizi yeni başlık ekleyerek Stadia’ya yeni bir soluk getirebilir.

Kulağa inanılmaz umut verici geliyor, ancak bu zorlu bir pazar. Bulut oyunlarının popülaritesi artıyor ve Amazon Luna veya Xbox Games Pass gibi rakipler kendilerine ait birçok özellik sunuyor. Stadia için çok küçük, çok geç bir durum olabilir.