Google Translate Yeni Arayüz ve Özellikleri Açıkladı!

Günümüzün en büyük teknoloji markalarının başında gelen Google’ın popüler çeviri uygulaması Google Translate, arayüzünü ve yeni özellikleri kullanıcıları ile paylaştı.

Teknolojinin gelişmesiyle beraber insanlar farklı dilde konuşan insanlarla çeviri programları sayesinde rahatlıkla iletişime geçebiliyor. Özellikle internetin yaygın hale gelmesi ile beraber insanlar bu programlara sıklıkla başvuruyor. Bu programların başında gelen Google Translate, yeni arayüzü ve özellikleri şu an için bazı kullanıcıların erişimine sundu.

Yeni güncellemenin tartışmasız en dikkat çeken özelliklerinden biri ‘‘Face-to-Face mode” (Yüz Yüze modu) diyebiliriz. Bu özellik kapsamında uygulamanın kullanıcı arayüzünün üst yarısı ters dönecek ve böylece siz konuşurken diğer kişi çevrilen metni anında görebilecek. Tabii ki bu özelliğin ters bir biçimde kullanılabileceğini de belirtmekte fayda var. Böylece kültürler arası iletişim daha kolay hale gelecek diyebiliriz.

Yeni özelliklerden bir diğeri ise sol alt köşede yer alacak olan El Yazısı düğmesi olacak. Bu düğme sayesinde yabancı dilde metin yazmanıza olanak sağlayacak. Ayrıca otomatik oynatma artık kullanıcı konuştuktan sonra çevirileri anında seslendiriyor. Google Translate uygulamasına gelen yeni arayüz ve yeni özellikleri şimdiden tüm kullanıcıların ilgisi çekti.

Otomatik dil algılama özelliği ile de artık sesli moda geçmiş oldu. Artık uygulama konuştuğunuz dili kendiliğinden algılayacak. Böylece ekstra bir gayret ile dil seçmenize gerek kalmayacak. Google Translate yeni arayüzü ve özellikleri şu an için bazı kullanıcıların erişimine sunuldu ve test aşamasında yer alıyor. Kısa zaman içerisinde tüm kullanıcıların beğenisine sunulacak.

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