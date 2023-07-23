Spotify Abonelik Ücretlerine Zam Geliyor!

Günümüzün en popüler dijital müzik platformu Spotify, abonelik ücretlerine zam geleceğini açıkladı.

Milyonlarca akıllı telefon kullanıcısının sıklıkla tercih ettiği Spotify, abonelik ücretlerine zam geleceğini açıkladı. Geçtiğimiz aylarda ülkemizdeki fiyatlarını %42 oranında zamlamıştı. Yurt dışında çıkan haberlere göre ABD fiyatlarını güncelleyecek olan Spotify, ülkemizde de zam uygulayabilir.

ABD sınırları içerisinde abonelik ücretinin 1 dolar artacağını açıklayan Spotify, ülkemizde devam eden kur dalgalanmalarından dolayı bu zammı ülkemizde de uygulayabilir.

Spotify, bu zammı henüz resmi olarak duyurmadı. Yani aslında bu, şirket içerisinden gelen sızıntı bir bilgi. Şirketin önümüzdeki günlerde bu konu ile ilgili açıklama yapması bekleniyor. Türkiye için yapılması beklenen zammın da ne kadar olacağı, yakın zamanda belli olacaktır.

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