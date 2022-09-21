Google Voice nedir?

Google Voice, bir İnternet Protokolü Üzerinden Ses (VoIP) telefon hizmetidir, yani geniş bant internet bağlantısı üzerinden sesli aramalara izin verir. Servisi, telefon aramaları ve metin mesajları yapmak ve almak için kullanabilirsiniz. Normal bir telefon hattı gibi görünse de, birkaç avantajı daha var. Voice numarasını anında alırsınız ve bir düğmeyi çevirerek aramaları birden çok numaraya yönlendirebilirsiniz. Ayrıca, fiyatlandırma olabildiğince uygun.

İster birinci sınıf bir Android telefonunuz olsun, ister bir iPhone kullanın veya bir dizüstü bilgisayarda kullanmak isteyin, Google Voice hakkında bilmeniz gereken her şey burada.

Google Voice özelliklerini kullanmak için bir Google hesabınız ve mevcut bir ABD telefon numaranız olmalıdır.

Google Voice bir bilgisayarda nasıl kurulur

Google Voice’u bir PC’ye ilk kez kurmak basittir. İşte bir özet:

voice.google.com adresindeki Google Voice web sitesini ziyaret edin. Google hesabınıza giriş yapmak için ekranın sağ üst köşesindeki Oturum Aç düğmesini tıklayın. Şartları ve hizmetleri kabul edin. Bir Google Voice numarası seçmeniz istenir. Eyalet kodunuzu seçin ve seçenekler listesinden bir telefon numarası seçin. Google Voice hesabına bağlanacak olan mevcut numaranızı doğrulayın. Doğrulamayı tamamlamak için bir metin kodu alacaksınız. Talep et üzerine dokunun ve ardından numaranın kontrolünü resmi olarak almak için Bitir‘i seçin.

Bir telefonda Google Voice nasıl kurulur

Google sesi hem iPhone’larda hem de Android cihazlarda çalışır. Kullanmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

Google Voice uygulamasını Android için Play Store ‘dan veya iPhone için App Store ‘dan indirin ve başlatın. Sağdaki açılır oku kullanarak giriş yapmak istediğiniz Google hesabını seçin. Ekranın altındaki Devam et (ad) düğmesine dokunun. Bir karşılama afişi görüntülenir. Ekranın sağ alt köşesindeki Devam‘a dokunun. Bir Google Voice numarası seçmeniz istenir. Ekranın sağ alt köşesindeki Ara‘ya dokunun. Bir yer seçin. Listeden bir Google Voice numarası seçin. Ekranın sağ alt köşesindeki Numarayı kabul et‘e dokunun. İleri‘ye dokunun ve telefon aramaları yapmak ve yönetmek için Voice’a izin verin. Google Voice numaranıza bağlamak istediğiniz telefon numarasını girin. Telefonunuza gönderilen doğrulama kodunu girin ve Doğrula’yı seçin. Bağlantıyı onaylamak için Talep Et‘e ve ardından Bitir‘e dokunun.

Google Voice nasıl kullanılır?

Google Voice deneyimi, varsayılan Telefon uygulamanızı kullanmaya benzer, ancak daha fazla esnekliğe sahiptir. Numarayı yazarak veya gerekli izinleri verdiyseniz adres defterinizden birini seçerek Aramalar sekmesinden arama yapabilirsiniz. Google Voice numaranız telefonunuza yönlendirilirse, bu numara üzerinden bir arama geldiğinde birisinin Google Voice numarasını aradığı konusunda uyarı alırsınız.

Aramaları başlatırken, kişinin arayan kimliğinde cep telefonu numaranız yerine Google Voice numaranızı görüntülemeyi seçebilirsiniz. Ayrıca, şirketin hattını yanıtlamak üzere birden fazla kişinin lisanslı olabileceği kurumsal ayarlar için numarayı birden fazla cihaza çalacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Birden fazla hattı olan kişiler için (sabit hat, iş telefonu ve kişisel akıllı telefon gibi) iletişim kanallarını birleştirir ve numaralar ve cihazlar arasında geçişi engeller.

ABD operatörünüz gibi sesli mesajları uygulama aracılığıyla ayarlayabilir ve alabilir ve e-postanıza bir konuşma metni ve kayıt gönderilmesini sağlayabilirsiniz. Wi-Fi veya hücresel veri kullanarak uygulama üzerinden metin göndermek ve almak için bir Mesajlar sekmesi de vardır. ABD veya Kanada’da ikamet edenlere mesajlar ücretsizdir. Ancak, cep telefonu şirketiniz ABD dışındaki kişilerle veya Wi-Fi bağlantısı kesildiğinde iletişim kurmak için ekstra dolaşım ücreti alabilir.

Google Voice’un maliyeti nedir?

Google Voice numaranızı kullanarak ABD ve Kanada numaralarıyla iletişim kurmanız koşuluyla, Google Voice’un büyük bölümü ücretsiz olarak yüklenebilir ve kullanılabilir. Bununla birlikte, her iki ülkedeki belirli uzak konumlara yapılan aramalar, dakika başına 1 cent’lik bir jetona mal olabilir. ABD’de yapılan aramalar öncelikle ücretsiz olsa da, Google’ın parasının çoğunu ücretler ve abonelikler yoluyla değil hizmetlerinden elde ettiğini belirtmekte fayda var. Yani, yine de verilerinizle hemen hemen ödeme yapıyorsunuz.

Başka bir yerde yapılan aramalar, ülkelere göre değişen ve değişebilen dakika başına ücretlerle ücretlidir. Ücretler çoğu ülkede minimum düzeydedir ve dakika başına birkaç sente mal olur. Yabancı bir yeri aramayı planlıyorsanız, arama ücretleri için Google’ın kullanışlı aracına bakın. Google Voice ile ücretli uluslararası aramalar yapmak için hesabınızda kredi olması gerekir.

Tüm hatlarınızı birleştirmek için Google Voice’u kullanın

Google Voice’un birçok yararlı özelliği vardır, ancak bireyler ve şirketler için yararlı olan göze çarpan deneyim, aramaları birden çok telefon hattına yönlendirme yeteneğidir. Ancak, Google Voice’u ABD numarası olmadan kullanamazsınız. Bu nedenle, aramaları ABD’deki taşıyıcılara yönlendirmeyi tercih ediyorsanız konuyla ilgili kılavuzumuza göz atın.