Google, yeni HD haritaları duyurdu, Android Auto yeniden tasarımı kullanıma sunuldu

Google, Android Automotive işletim sistemine sahip otomobiller için Haritalar hizmetinin yeni bir HD sürümünü duyurdu. Yeni HD haritalar, daha ayrıntılı yol işaretleri, şerit düzeyinde yerelleştirme, yol bariyerleri ve işaretleri sağlayacak. İlk olarak Volvo EX90 ve Polestar 3 modellerinde kullanıma sunulacak olan özellik, daha güvenli bir sürüş deneyimi sağlamak için araçlardaki lidar, radar ve kamera sensörlerinden yararlanacak.

Volvo’nun HD haritalar demosu, kullanıcıların, sürücü tarafından gerçekleştirilen tüm eylemleri taklit eden ekranda araçlarının ayrıntılı bir modelini alacağını gösteriyor. HD haritalar yalnızca Google Otomotiv Hizmetlerini kullanan araçlarda kullanılabilecektir.

HD haritalar, yardımlı ve otonom araçlarda en iyi sürüş deneyimini sağlamak için Volvo’nun Pilot Assist özelliği ve diğer otomobil üreticilerinin gelecekteki otonom sürüş platformlarıyla birlikte çalışacak. Volvo ve Polestar araçları da Google akıllı ev cihazları üzerinden uzaktan check-in özelliği kazanıyor. Kullanıcılar, Google Asistan’dan arabalarını ısıtmasını, pil yüzdesini kontrol etmesini ve diğer her türlü kullanışlı özelliği isteyebilecek. Uzaktan check-in özelliği ABD’de piyasaya sürülecek ve bu yıl diğer pazarlarda da kullanıma sunulacak. Google ayrıca, Android Otomotiv için yeni Waze uygulamasının artık Renault Austral Hybrid ve Megane E-Tech otomobillerinde kullanılabileceğini duyurdu.

İlgili bir haberde Google, yeniden tasarlanan bölünmüş ekran Android Auto görünümünün artık resmi olarak kullanıcılara sunulduğunu duyurdu. Yeni görünüm Android Auto, daha önce Kasım ayından bu yana beta test kullanıcılarıyla sınırlıydı.

Yeni Android Auto UI, navigasyon ve içerik oynatma için bölünmüş ekran uygulamalarına öncelik verir, böylece sürüş sırasında sürekli olarak uygulamalar arasında geçiş yapmanız gerekmez. Bazı arabalar aynı anda üç adede kadar uygulama bölmesini desteklerken, diğerleri yan yana yalnızca iki uygulama alır. Google Asistan, bildirimler ve uygulama kitaplığınıza yuvadan kolayca erişilebilir.