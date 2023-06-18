Google, Yeni Telefonlarında Büyük Değişikliğe Gidiyor!

Günümüzün en büyük teknoloji firmalarından olan Google, piyasaya çıkaracağı akıllı telefonlarda ekran konusunda büyük bir değişikliğe imza atacak.

Google, 2023 yılının göz bebekleri olarak nitelendirdiği akıllı telefonları Pixel 8 ve Pixel 8 Pro modellerini tanıtmaya hazırlanıyor. Tanıtım tarihi yaklaşırken telefonlar hakkında da detaylar su üzerine çıkmaya devam ediyor.

Son yapılan haberlere göre, Pixel 8 ve Pixel 8 Pro’nun ekranı diğer modellerin ekranına oranla daha küçük olarak gelecek. Pixel 8, 6.17 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olurken Pixel 8 Pro ise 6.7 inç ekrana sahip olacak.

Google, Pixel 8 Pro’da sunduğu gelişmiş bir yenileme hızı ile kendisini affetiriyor. Görünüşe göre telefon, 5 Hz, 10 Hz, 30 Hz, 60 Hz ile 120 Hz arasında yenileme hızı sunabilecek. Pixel 8 ise 10 Hz, 30 Hz, 60 Hz ve 120 Hz’i tazeleme hızını destekleyecek.

Ülkemizde de oldukça fazla hayran kitlesi olan Google Pixel serisi, yeni modellerinin ülkemizdeki satış fiyatını henüz açıklamadı.

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