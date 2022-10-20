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Google’ın Yeni Mesaj Uygulaması Apple’ı Kıskandıracak Cinsten!

Google ve yeni Android sistemine iMessage kullanıcılarını kıskandıracak yepyeni özellikler geliyor. Sesli mesajı okuyabilme yeteneğinden, YouTube videosunu izleyebilme özelliğine kadar her şey...

Ayşen Sıla

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Google-Mesaj

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Google ve Apple arasında çekişme devam ederken, ekosistemin Android tarafındaki kullanıcılar için eskiyen SMS’e veda etmeye hazır yeni özellikler geliyor. Resmi bir blog gönderisinde Google, Mesajlar uygulamasına gelen ve mobil uygulama için yeni bir simgeyle tamamlanan on yeni numarayı vurguladı.

En dikkate değer ekleme, tıpkı WhatsApp veya Instagram DM’lerinde bir mesaja cevap vermek için kaydırma hareketini kullandığınız gibi, bireysel mesajlara cevap verme özelliği olacak. Ayrıca, dokunmanız gereken yanıt seçeneğiyle bağlamsal bir menü açmak için bir mesaja uzun süre basabilirsiniz.

Kullanıcıları Mesajlar’dan YouTube uygulamasına veya bir web tarayıcısına yönlendirilme zahmetinden kurtarmak için, YouTube bağlantıları artık videoyu doğrudan mesajlaşma uygulamasında resim içinde resim penceresinde oynatabilecek.

Google-Mesaj

Sırada, Pixel 6 ve Pixel 7 serisi telefonların yanı sıra Samsung Galaxy S22 ve Galaxy Z Fold 4’te bulunan bir otomatik sesli mesaj transkripsiyon özelliği var. Fikir basit. Kalabalık bir yerde dolaşırken bir ses klibi alırsanız, artık oynat düğmesine basmaktan çekinmeniz gerekmiyor. Kullanışlı ve daha erişilebilir bir mesajlaşma deneyimine doğru büyük bir adım olan sesli mesajı okuyabilirsiniz.

Google, iPhone kullanıcılarının emoji tepkilerinin Android cihazlarda görünmesini zaten etkinleştirmişti. Artık Android telefon kullanıcıları, bir iMessage tarafından gönderilen bir mesaja da tepki verebilecek.

Diğer heyecan verici özellik ise tıpkı Gmail gibi, uygulama da konuşmalardaki zamana duyarlı herhangi bir bağlamı otomatik olarak algılayacak ve bunun için otomatik olarak hatırlatıcılar ve takvim planlama eylemleri önerecek. Ayrıca, bir kişinin doğum günü bilgilerini kişi kartına kaydettiyseniz, o kişiyle bir dahaki görüşmenize geri döndüğünüzde Google sizi bu konuda uyaracak.

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