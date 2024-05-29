Efsane komedyen Cem Yılmaz’ın sevilen film serisi Gora’nın yeni filmi geliyor. Heyecanla beklenen Gora 4 Gora fotoğrafları Cem Yılmaz tarafından X platformundan paylaşıldı. Gora hayranlarını çok mutlu eden bu paylaşım heyecanlı bir bekleyişi de başlattı. İşte G.O.R.A serisinin yeni filmi hakkındaki detaylar.

Gora’nın Yeni Filmi Geliyor! Gora 4 Gora Fotoğrafları Paylaşıldı!

Ülkemizin en gözde komedyenlerinden olan Cem Yılmaz filmleri ile de izleyiciyi ekrana kitlemeyi başarıyor. Cem Yılmaz filmlerinden GORA’nınsa izleyicide yer ayrı. Şimdi ise bu sevilen film serisinin 4.’sü geliyor; Gora 4 Gora. Cem Yılmaz X hesabından yaptığı paylaşımla çekimlere başlandığını duyurdu ve 2 fotoğraf paylaştı.

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Gora’nın ilk filmi 2004 yılında yayınlanmış ve izleyici tarafından oldukça sevilmişti. Büyük ilgi çeken filmin yeni yapımı olacak Gora 4 Gora haberi sinema severleri çok heyecanlandırdı. 20 yıl sonra gelecek olan filmin iki görseli paylaşıldı ve filmin Netflix’te yayınlanması bekleniyor.

Usta oyuncu kadrosu bulunan Gora filmi maalesef bu defa bazı eksiklerle yoluna devam ediyor. Gora’da Cem Yılmaz, Ozan Güven, Şafak Sezer, Özkan Uğur, Rasim Öztekin, Özge Özberk, Erdal Tosun gibi başarılı ve sevilen isimler bulunmakta idi. Ancak bilindiği üzere meşhur Garavel Usta’ya hayat veren Özkan Uğur, Rasim Öztekin (Bob Marley Faruk), Rendroy karakterinde Erdal Tosun aramızdan ayrıldı. Dolayısıyla Gora severlerde buruk bir sevinç var diyebiliriz.

Gora 4 Gora Ne Zaman Çıkacak?

Bunların yanı sıra usta komedyen Cem Yılmaz’ın yine harikalar yaratması bekleniyor. Netflix’ye yayınlanacak olan filmin kısa zaman içinde izleyiciyle buluşması bekleniyor. Cem Yılmaz Gora 4 Gora’nın afişini de paylaştı ve afişte Gora’nın meşhur robotu ile Garavel Usta’nın olması da ayrı bir heyecan yarattı diyebiliriz. Filmin çıkış tarihi hakkında kesin bir açıklama yok ancak yakın zamanda yayınlanması beklenmekte.

2004 yılında vizyona giren Gora’nın ilk filmi büyük bir etki bırakmıştı, bakalım Gora 4 Gora da aynı etkiyi verecek mi. Gora 4 Gora ilk film kadar başarı elde edecek mi bilinmez ama sosyal medyada Cem Yılmaz’ın paylaşımın altındaki yorumlara bakılınca herkesin yeni film konusunda aşırı meraklı olduğu görünüyor. Filmin izleyicisi bol olacak gibi diyebiliriz.