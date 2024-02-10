Ana Sayfa » Oyun Granblue Fantasy Relink İnceleme Puanları ve Yorumları Oyun Granblue Fantasy Relink İnceleme Puanları ve Yorumları Emine Emre 8 Görüntüleme

2023 yılında çıkış tarihi 2024 yılının ilk ayları olarak duyurulan Granblue Fantasy: Relink, Ocak ayının son gününde çıkış yaptı. Cygames tarafından geliştirilen ve yayımlanan oyun, kısa sürede hem gamerlardan hem de oyun medyasından geçer not aldı. PlayStation 5, PlayStation 4 ve Microsoft Windows (PC) için yayımlanan aksiyon dövüş oyunu, piyasaya çıkışının ilk haftasında önemli bir oyuncu kitlesine ulaşmayı başardı. Granblue Fantasy Relink inceleme puanları ve yorumları için detaylara Cepkolik okurları ile birlikte göz atalım…

Granblue Fantasy Relink İnceleme Puanları Nasıl?

Aksiyon, rol yapma ve aksiyon rol yapma türleri başta olmak üzere pek çok türe dokunan özellikleri ile Granblue Fantasy: Relink, oyun severler tarafından beğenildi. Oyun sektöründe faaliyet gösteren medya kuruluşlarının oyun için takdir ettikleri puanlar şu şekilde:

Malditos Nerds — 100/100

Voxel — 95/100

PlayStation Universe — 95/100

Gamersky — 92/100

Inverse — 90/100

God Is a Geek — 90/100

Digitally Downloaded — 90/100

Gamer.no — 90/100

PC Games — 85/100

Eurogamer — 80/100

INVEN — 85/100

IGN — 80/100

Cubed3 — 80/100

En güncel oyun haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Granblue Fantasy: Relink Yorumları Nasıl?

Oyuna dair verilen puanlar Metacritic üzerinden 90’ı aştı. Peki bu puanların karşılığı olarak yapım için ne gibi yorumlarda bulunuldu? İşte aksiyon anime türü oyun için yapılan yorumlar ve incelemelerden özetler:

“Granblue Fantasy: Relink bir zaferdir ve yakın geçmişteki mekanik açıdan en derin ve ödüllendirici aksiyon RPG’lerinden biridir. Anlaması kolay, ancak dövüşte ustalaşması zor, hareket halindeyken harika hissettiriyor ve bunların tümü, zamanınızı ve ilginizi fazlasıyla hak eden bir dünyaya ve karakter kadrosuna hizmet ediyor. Önemli tek oyunculu kısım ve inanılmaz derecede cömert çok oyunculu teklif arasında, gerçekten yatırım yapmak ve oyunun birçok ilerleme sistemine girmek isteyenler için zengin bir içerik sunuluyor. Eğer kendinizi Tails of Arise ve Monster Hunter’ın bebekleri olsaydı sonucun ne olacağını merak ederken bulduysanız, Granblue Fantasy: Relink cevaptır ve muhteşemdir.” – Hey Poor Player — 100/100

“İlk 20 saatte Granblue Fantasy: Relink, heyecan verici dövüşler, çok sayıda karakter ve doğrudan noktaya bir hikaye içeren bir Aksiyon RPG’sidir. 20 saat sonra Monster Hunter’dan farklı olarak MMORPG benzeri dövüşlere sahip bir anime co-op oyununa dönüşüyor. Derin bir karakter gelişimine ve ustalaşması zaman alan, bol eğlence sunan zorlu zindanlara sahiptir.” – Gamersky — 92/100

“Granblue Fantasy: Relink karmaşık hiçbir şey sunmuyor, hikaye anlatımı basit ve dövüşlerin çok fazla derinliği yok ama hepsini mükemmel bir şekilde sunuyor. Sunum, muhteşem ara sahneler, destansı savaşlar, anlaşılması kolay dövüşler ve canlı hikaye anlatımıyla yüksek kalitededir.” – RPGamer – 90/100

“Oyun sonu, saatlerce oynamanıza neden olacak dinamik zorluklar sunuyor. Ancak dengesiz karakter eşitlemesi ve parti dinamiklerinde hafif bir bozulma dezavantaj olarak ortaya çıkıyor. Ne olursa olsun Granblue Fantasy: Relink, büyüleyici bir dünyaya ve ilgi çekici bir ilerleme döngüsüne sahiptir ve bu da onu yapılmaya değer bir yolculuk haline getirir.” – DualShockers 89/100