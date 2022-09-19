Grand Theft Auto 6 Sahiden Kötü Mü ?

Yıllarca süren heyecandan sonra, hayranlar nihayet bu hafta sonu Grand Theft Auto 6‘ya ilk kez göz atma şansı elde ettiler.

Cumartesi günü gecenin köründe, GTAForums’daki bir kullanıcı bir mesaj yayınladı : Grand Theft Auto 6’nın erken bir yapısından çekilmiş 90 video. Pazartesi sabahı Rockstar, kliplerin bir “ağ izinsiz giriş” sonucu çalındığını belirterek, kliplerin gerçekliğini kamuoyuna doğruladı.

Geliştirici, ihlalin proje üzerinde “uzun vadeli bir etkisi” olmayacağını söyleyerek, yaratıcılarının böyle bir şekilde ortaya çıkmasından dolayı hayal kırıklığına uğradıklarını söyledi.

Grand Theft Auto 6’nın geliştirme döngüsü için belki de pek bir şey değişmeyecek olsa da, sızan görüntüler şimdiden bazı hararetli tepkileri ve tartışmaları tetikledi. Bazıları bitmemiş yapının görünüşünden şikayet etti.

Oyuncuların yıllardır oyunda görmek istedikleri şeylerin bir dilek listesi olsa da, artık belirli beklentileri var. Bir video, oyunun iki kahramanının bir fast food lokantasını elinde tuttuğu silahlı bir soygunu gösteriyor. Biraz umut verici olsa da çoğu eleştirmen tarafından topa tutuldu.

Geliştiriciler hayal kırıklığına uğradı, hayranlar için potansiyel olarak heyecan verici bir an söndü ve şimdi herkes nihai ürün için beklentileri çarpıttı. Hayranların on yıllık beklentisi bir şekilde değişse de umarız GTA daha iyi bir oyun deneyimi için elinden geleni yapar.