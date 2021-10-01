Grand Theft Auto The Trilogy: The Definitive Edition Kesinkes Geliyor!

Son birkaç hafta içinde, Rockstar Games’in Grand Theft Auto oyunlarının orijinal üçlemesi için bir remaster üzerinde çalıştığını öne süren çok sayıda rapor ortaya çıktı . Şimdi, yeniden düzenlenmiş üçlemenin başlığı, Güney Kore’nin oyun derecelendirme panosunda tespit edildi ve bu, temelde çalışmaların devam ettiğini doğruluyor.

Grand Theft Auto The Trilogy: The Definitive Edition, Güney Kore derecelendirme kurulunda görüldü. Remaster’lar bir süredir konuşuluyor olsa da, liste resmi olarak bunu doğruladı. Üçleme, GTA 3, GTA: Vice City ve GTA: San Andreas’ı içeriyor.

Özellikle, eski oyunlar Unreal Engine kullanılarak yeniden düzenlenecek ve oyunları mevcut Grand Theft Auto yinelemesiyle daha uyumlu hale getirmek için güncellenmiş bir kullanıcı arayüzü ve diğer tweaks ile birlikte eski ve yeni grafik stillerinin bir karışımını içerecek.

Şu an itibariyle, üçlemenin Definitive Edition’ın gelecek yıl çıkması bekleniyor, ancak şu anda gerçek lansman tarihini doğrulamanın bir yolu yok. Bu nedenle, bu konuyla ilgili ek bilgiler mevcut olduğunda daha fazla güncelleme paylaşacağız. Bizi takipte kalın!