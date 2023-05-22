Ana SayfaAkıllı TelefonGree Akıllı Telefon Bölümünü Kapatıyor!

Gree Akıllı Telefon Bölümünü Kapatıyor!

Çin ev aletleri devi Gree, akıllı telefon pazarından tamamen çekileceğini açıkladı.

İbrahim Özbek

-

0
Okuma Süresi: 1 dk.
2
gree piyasan çekildi

Alan Wake 2 Çıkış Tarihi Sızdırıldı!

Günümüz oyun dünyasında artık her türden oyunlar çıkmakta bu oyunlar arasında hayatta kalma ve korku...

Çin’deki akıllı telefon sevkiyatları, bu yılın ilk çeyreğinde on yılı aşkın bir süredir en düşük değerlerine geriledi ve bazı markalar için sonuçlar şimdi tam olarak sergileniyor. Çin ev aletleri devi Gree, akıllı telefon pazarından tamamen çekileceğini açıkladı.

Gree’nin son akıllı telefonu, yeniden yapılandırılmış bir Meizu 18X olan Tosot G7 ile 2021’de piyasaya sürüldü. Gree akıllı telefon bölümü, Çin pazarının önde gelen oyuncularından biri olma yönündeki cesur planlarla 2015 yılında kuruldu. Açık sözlü Gree başkanı Dong Mingzhu, şirketin akıllı telefonlarının “Apple iPhone’lar kadar iyi” olduğunu ve Gree’nin akıllı telefon pazarında “Kolayca Xiaomi’yi geçeceğini” iddia ederek büyük iddialarda bulunmuştu.

İddialar her ne kadar büyük olsa da, sonuç olarak hiçbir şey yapamadıklarını söylemek yanlış olmaz. Bundan sonraki planları arasında ev aletlerine yoğunlaşma olacağı şüphesiz ortada duruyor.

gree piyasan çekildi

Her ne kadar akıllı telefon kullanıcı sayısı artış gösterse de, bazı markalar bu büyüyen düzene ayak uyduramıyor. Apple ve Samsung gibi devler sahne de oldukça, yeni markaların çok iddialı giriş yapmaları gerekiyor.

Samsung, Snapdragon 8 Gen 4 işlemciler üretebilir

-- Reklam --

Mortal Kombat 1 Sistem Gereksinimleri!

Günümüzün en popüler dövüş oyunlarından biri Mortal Kombat serisini bilmeyen yoktur, yakın zamanda çıkış yapacak olan Mortal Kombat 1...
Önceki İçerik
Harry Potter Quidditch Champions Oynanış Görselleri Sızdırıldı!
Sonraki İçerik
Alan Wake 2 Çıkış Tarihi Sızdırıldı!
İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.
Kaynakgsmarena

Cevap Ver

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Captcha verification failed!
Captcha kullanıcı puanı başarısız oldu. lütfen bizimle iletişime geçin!

Copyright @ Cepkolik.com 2021