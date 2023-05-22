Gree Akıllı Telefon Bölümünü Kapatıyor!

Çin’deki akıllı telefon sevkiyatları, bu yılın ilk çeyreğinde on yılı aşkın bir süredir en düşük değerlerine geriledi ve bazı markalar için sonuçlar şimdi tam olarak sergileniyor. Çin ev aletleri devi Gree, akıllı telefon pazarından tamamen çekileceğini açıkladı.

Gree’nin son akıllı telefonu, yeniden yapılandırılmış bir Meizu 18X olan Tosot G7 ile 2021’de piyasaya sürüldü. Gree akıllı telefon bölümü, Çin pazarının önde gelen oyuncularından biri olma yönündeki cesur planlarla 2015 yılında kuruldu. Açık sözlü Gree başkanı Dong Mingzhu, şirketin akıllı telefonlarının “Apple iPhone’lar kadar iyi” olduğunu ve Gree’nin akıllı telefon pazarında “Kolayca Xiaomi’yi geçeceğini” iddia ederek büyük iddialarda bulunmuştu.

İddialar her ne kadar büyük olsa da, sonuç olarak hiçbir şey yapamadıklarını söylemek yanlış olmaz. Bundan sonraki planları arasında ev aletlerine yoğunlaşma olacağı şüphesiz ortada duruyor.

Her ne kadar akıllı telefon kullanıcı sayısı artış gösterse de, bazı markalar bu büyüyen düzene ayak uyduramıyor. Apple ve Samsung gibi devler sahne de oldukça, yeni markaların çok iddialı giriş yapmaları gerekiyor.

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