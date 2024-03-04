Ana Sayfa » Oyun Greedfall 2 Yeni Fragmanı Yayınlandı! Oyun Greedfall 2 Yeni Fragmanı Yayınlandı! Mustafa 0 Görüntüleme

Yapımcı şirket Spiders’in seri oyunlarından biri olan Greedfall 2 için artık geriye sayım başladı heyecanla beklenen serini ikinci oyunu için gözler yapımcı şirkette. Bugünkü yazımızda sizlere Greedfall 2’nin fragmanına göz atacağız.

Oyunun konusu hakkında tam bir bilgi olmasa da ünlü oyun yorumcuları oyun konusunda şu şekilde açıklamada bulundu; Yaşadığımız adanızdan zorla koparılan ve kolonicilerin geldiği Gacane kıtasına götürülen bir Teer Fradee yerlisi olarak oyuna başlayacağız. Savaşın harap ettiği, Malichor şehrinin ve farklı grupların siyasi entrikalarının döndüğü bu şehirde özgürlüğünüzü yeniden kazanmanız ve kendi kaderinizin kontrolünü yeniden kazanmak için mücadele edeceğiz.

Oyun içinde kendi karakterinizi yaratarak ve ekibinize katılacak müttefikler ile mücadele edeceksiniz. RPG oyunu olan Greedfall 2’de yaptığınız her seçim oyununuzu oldukça fazla etkileyecektir.

Oyunun çıkış tarihi hakkında açıklama yapmayan şirket yeni serinin yaza doğru erken erişim ile oyunu piyasaya sürmeyi beklemekte.