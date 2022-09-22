GSB WiFi Çıkış Nasıl Yapılır? Kyk Wifi Çıkış Nasıl Yapılır?

Ülkemizde binlerce üniversite öğrencisi Kyk yurtlarında kalıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kyk yurtlarında kalan öğrenciler için internet hizmeti sağlıyor. Bu hizmet kapsamında öğrenciler Kyk yurtlarında ücretsiz Wifi hizmetini kullanıyor. Bugünkü yazımızda GSB WiFi çıkış işlemi hakkında bilgi vereceğiz. Bu şekilde sorun yaşadığınız WiFi’den kolaylıkla çıkış yapabileceksiniz.

Kyk, uzun zamandır yurtlarda kalan öğrenciler için ücretsiz internet hizmeti sağlıyor. Kyk yurduna yeni gelecek öğrencilerin aklında bu internet hizmetinden nasıl faydalanacağı ve nasıl kullanacağı hakkında birçok soru işareti bulunuyor. Bugün tüm bu soru işaretlerini ortadan kaldıracağız.

Kyk WiFi ağı, özel bir internet ağıdır. Bu ağa bağlıyken yaptığınız her işlem kaydedilir. Bunların başında girdiğiniz internet siteleri, kullandığınız IP adresi ve giriş-çıkış saatleriniz gibi. Ayrıca indirdiğiniz dosyalarda Log adı verilen bir dosya üzerinde kaydedilir ve arşivlenir.

GSB içerisinde yer alan internet hizmetini anladığımıza göre gelin çıkış işleminin nasıl yapıldığına, ilk olarak çıkış yapmak isterken karşımıza çıkan onaylama sayfası hatası, çıkış işleminin gerçekleşmesini engelliyor. Bununla beraber “Çıkış” butonuna basmanıza rağmen halen sayfadan çıkamıyorsunuz ve sürekli olarak aynı sayfada takılı kalıyorsunuz. Bu sorun aslında sizin kullandığınız cihazdan kaynaklanan bir sorundur. Bu sorun ile karşılaşmamak için Google Chrome’un en güncel ve en yeni sürümünü kullanmanız gerekmektedir.

Bu sorunun yanı sıra, bağlantıyı kesip tekrar bağlanmak, mobil veriye geçiş yapmak ve VPN kullanmak sizlerin WiFi’den çıkış yapmasına engel oluyor. Bu işlemleri yapmamanız gerekmektedir. Böylece çıkış işlemini kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Unutmamak gereken bir şey daha var. Eğer ki iki cihaza sahipseniz aynı anda bu cihazlardan WiFi’ye bağlanamazsınız. Bu yüzden bir cihazdan diğerine geçerken doğrulama sayfasından çıkış yapmanız ve diğer cihazda öyle oturum açmanız önerilir.

Beklenmeyen Bir Hata Oluştu Sorunu!

Eğer hiçbir şeyi eksik yapmadıysanız, doğrulama sayfasından çıkış dedikten sonra kolaylıkla çıkabilirsiniz. Bu oldukça basit bir yöntemdir ancak bazı durumlarda bu karışık olabilir. Eğer sistemden kaynaklı bir sorun varsa bunun çözümü imkansızdır ancak cihazınızdan kaynaklı bir sorunsa bunu kolaylıkla çözebilirsiniz.

“Beklenmeyen bir hata oluştu” mesajıyla karşılaşılan durumlardan oldukça fazladır. Özellikle yoğun saatlerde sıkça karşılaşır bu sorunlardır. Bu sorunla karşılaştığınız takdirde, yeniden çıkış işlemini yapmaktan başka bir seçeneğiniz yoktur.

Eğer çıkış yapmak için doğrulama sayfasını açamıyorsanız bu sistemsel bir sorundur. Bu yüzden biraz beklemeli ve daha sonra tekrar denemelisiniz. Ayrıca bu sorun ile karşılaşıldığında bilmelisiniz ki, genellikle sistemsel bir arızadır ve bir müddet sonra yeniden denemelisiniz.

Kyk WiFi Çıkış Ekranı Gelmiyor

Kyk yurdunda kalan öğrenciler sıklıkla Wifi’den çıkış yaparken sorun yaşar. Bu sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Çıkış yap dediğiniz halde çıkış yapamıyorsanız, cihazınızın internet bağlantısını kesip tekrar bağlanmayı, tarayıcıyı yada cihazınızı yeniden başlatmanızı tavsiye ederiz.

Kyk WiFi Şifremi Unuttum! Nasıl Yeni Şifre Alabilirim?

Kyk şifrenizi unuttuysanız yapmanız gereken tek işlem idare tarafından yeni bir şifre isteğinde bulunmaktır. Bunun dışında şifrenizi öğrenmek için başka bir yol bulunmamaktadır. Yeni şifreyi talep ettikten sonra mevcut şifrenizi kaydetmemeli ve bir yere not almanızı tavsiye ederiz.

Kyk WiFi Şifremi Nasıl Değiştiririm?

Kyk WiFi şifresini değiştirmek için basit bir yol izlemeniz gerekmektedir. İlk olarak wifi.kyk.gov.tr adresinde portala giriş yapmanız gerekmektedir. Panelde karşınıza açılan sayfada “Şifre Değiştir” butonu sizleri karşılar. Bu butona tıklayarak yeni şifrenizi oluşturabilirsiniz. Şifreniz en az 6 en fazla 10 karakterden oluşmalı, bir büyük harf, bir küçük harf ve bir rakam içermek zorundadır.

Bu Site Güvenli Bağlantı Sağlamıyor Hatası ve Çözümü