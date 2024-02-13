GTA 5 Netflix’te Yayınlanabilir! Peki 2024’te Platforma Gelebilecek mi?

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Kısa zaman önce 3 GTA oyununu dijital dizi ve film yayın platformu olan Netflix’te yayınlayan Take – Two Interactive, oyunların platformdaki varlığından oldukça mutlu. Bu kapsamda popüler oyun serisinden GTA 5’in de Netflix’e gelebileceği konuşuluyor. GTA 5 Netflix’te yayınlanabilir, oyun 2024’te platforma gelebilecek mi?

GTA 5 Netflix’te Yayınlanabilir!

En popüler aksiyon macera oyunlarından biri olan GTA geçtiğimiz aylarda 3 oyunu ile Netflix’te yayınlanmıştı. Oyun Netflix kullanıcıları tarafından ilgiyle karşılandı. Resmi verilere göre, 250 milyon civarında abonesi olan platformun yaklaşık yüzde 1’lik kısmı oyuna ilgi gösterdi.

Sevilen yapımlarıyla dizi ve film izlemek için kullanılan Netflix son zamanlarda oyun sektörüne de girmek isteyerek bazı oyunların mobil versiyonlarını platforma ekledi. Netflix pek çok oyunun bulunduğu kütüphanesini geliştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda da GTA V ile ilgili planları bulunuyor. Bilindiği üzere Take – Two Interactive ile Netflix arasında bir anlaşma yapılmış ve 2023’ün Aralık ayında GTA serisinden; GTA 3, GTA: San Andreas ve GTA: Vice City mobil oyunları platformda yayınlanmıştı.

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Netflix’in GTA oyunlarını yayınlaması platforma yeni üyeler kazandırmış olmakla birlikte var olan kullanıcılar da bu yeni durumdan oldukça memnunlar. Bu anlaşma hem Netflix hem de Take – Two Interactive için karlı bir birliktelik oldu diyebiliriz. Bu kapsamda Take-Two Interactive CEO’su Strauss Zelnick, mali sonuçlara göre yaptığı değerlendirmede anlaşmadan son derece mutlu olduklarını deklare etti. Bilindiği üzere Take-Two Interactive hem GTA oyununun yayıncısı hem de GTA oyunu geliştiricisi olan Rockstar Games’in çatı şirketi konumunda.

Take-Two Interactive CEO’su Zelnick, açıklamasında Netflix’le gerçekleştirdikleri iş birliğinden memnun olduklarını ve yeni iş birlikleri gerçekleştirebileceklerini deklare etti. Zelnick, “Netflix ile daha fazlasını yapmayı çok isteriz, kim istemez ki” ifadelerini kullandı. Bu da akıllara GTA 4 ve GTA 5 oyunlarının da Netflix’e gelebileceğini getirdi. Henüz bu konuda spesifik bir açıklama yok lakin CEO’nun açıklamaları bu şekilde yorumlandı. Ancak burada akıllara takılan bir soru var ki GTA 4 ile GTA 5’in mobil versiyonu bulunmuyor ve bununla birlikte Netflix de mobil oyunları platforma ekliyor. Bu durumda nasıl bir çözüm bulunacağı da merak konusu.

Netflix GTA İndirme Sayıları

Dijital dizi ve film yayın platformu Netflix’in yaklaşık 250 milyon civarında abonesi bulunuyor ve açıklanan verilere göre kullanıcıların yaklaşık yüzde 1’lik kısmı platformdaki oyunlara büyük ilgi gösteriyor. Platformdaki oyun indirme sayıları hakkında açıklanan Appmagic istatistiklerine göre 2023 yılının Kasım ayında iOS ve Android oyun indirmeleri 10 milyon civarında iken 2023 Aralık ayında bu sayı 28 milyon olarak gerçekleşti.

Bahse konu oyun indirme sayılarındaki bu büyük artışta en büyük payı alan Aralık ayının ortalarında streaming servisine dahil edilen Grand Theft Auto 3, Vice City ve San Andreas’ın oldu. Yani Netflix aboneleri GTA serisi oyunlarına büyük ilgi gösterdi. Definitive Edition sürümleri kapsamında en çok ilgi gören ve indirilen yapım; 11,6 milyon indirme sayısı ile San Andreas olarak gerçekleşti. Yeni eklenecek oyun hakkında da görüşler devam etmekle birlikte GTA 4 ya da GTA 5’in streaming servisine eklenmesi bekleniyor.