Ana Sayfa » Oyun GTA 5 PC Versiyonuna Büyük Güncelleme Geliyor! Oyun GTA 5 PC Versiyonuna Büyük Güncelleme Geliyor! Emine Emre 3 Görüntüleme

Oyun dünyasının en sevilen yapımlarından biri olan açık uçlu aksiyon macera oyunu Grand Theft Auto, yeni bir güncelleme ile karşımızda. Tüm GTA severler serinin yeni çıkacak oyunu GTA 6’yı beklerken, GTA Online’ın yeni bir güncelleme alacağı konuşuluyor. GTA 5 PC versiyonuna büyük güncelleme geliyor. İşte ayrıntılar…

GTA 5 PC Versiyonuna Büyük Güncelleme Geliyor!

Rockstar Games’in en popüler, en beğenilen yapımlarından olan GTA 5 2013 yılında piyasaya sürüldü. İlk önce Xbox 360 ve Playstation 3 platformlarında yayınlanan oyun 2014 ve 2015 yıllarında ise Playstation 4, Xbox One ve PC için yayınlandı. Birkaç yıl önce ise Xbox Series ve Playstation 5 konsollarına geldi. Dünya çapında en sevilen aksiyon macera oyunlarından olan GTA 5 için Rockstar Games bir açıklamada bulundu.

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Rockstar Games’in yaptığı açıklamaya göre 2024 yılında sadece Playstation 5 ve Xbox Series X – S sürümlerinde yer alan yenilikler artık PC sürümü için de geliyor. GTA Online için gelen bu yeni güncelleme PC oyuncularını son derece mutlu edecek. Yayınlanacak olan güncelleme kapsamında grafiklerde iyileştirmeler, yaşam standartlarında yükseltme, araç yükseltmeleri gibi yenilikler yer alacak. Bu güncelleme ekseriyetle GTA Online’a yeni başlayan oyun severler için bir rehber işlevi görebilir.

GTA 5 PC versiyonuna gelecek olan bu güncelleme oyun deneyimini iyileştirerek oyuncunun daha keyfili vakit geçirmesini vaat ediyor. Güncelleme kapsamında hikaye modu ilerlemeleri ve karakter transfer işlevi de oyunda eklenecek. Karakter transferi sayesinde online karakterleri eski platformdan yeni sisteme taşınabilecek. Bu özellik sayesinde oyuncu platform değişikliği yaptığında oyuna kaldığı yerden devam edebilecek.

GTA Online’a Güncelleme

Oyuncular için ilgili oyundaki seviyeleri, geldikleri nokta, o noktaya gelesiye kadar gösterdikleri çaba elbette çok kıymetli. Rockstar Games’in güncellemeyle getirdiği bu özellik ile oyuncular yeni nesil platformlarda hiç bir sıkıntı olmaksızın kaldıkları yerden oyuna devam edebilecekler; şüphesiz bu da oyundan alınan keyfi son derece artıracak. Bunun yanı sıra Kasım ayında GTA Online’a yeni içerikler eklenecek; Darnell Bros fabrikasında yeni görevler, birtakım araçlar, yeni etkinlikler ve benzeri gibi…

Tüm bunların yanı sıra güncelleme ile birlikte GTA+ üyelerine Vinewood Club vb. gibi alanlarda yenilikler sunulacak. Bu yeniliklerden bazıları; araç tamir istasyonunda Hao Special Works, Benny’s Original Motor Works ve drift yükseltmeleri olacak.