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Oyun dünyasının en sevilen yapımlarından biri olan Grand Theft Auto serisinin altıncı oyunu olan GTA 6, oyun severler tarafından merakla bekleniyor. Oyun hakkında şimdiye dek yayınlanan bir fragman ve bazı sızıntılardan başka bir bilgi bulunmuyor. Yeni gelen bir duyuma göre ise Grand Theft Auto 6’nın çıkışının gecikeceği yönünde. Peki GTA 6 çıkış tarihi ertelendi mi, işte detaylar…

GTA 6 Çıkış Tarihi Ertelendi mi?

2001 yılında ilk oyunu yayınlanan sevilen oyun serisi Grand Theft Auto’nun altıncı oyunu heyecanla beklenmekte. Bilindiği üzere GTA 6 oyununun bir fragmanı yayınlandı ve geliştirici ekibin 2025 yılının başına oyunu yetiştirmesi bekleniyordu. Ancak Rockstar Games’e yakın kaynaklardan olan Kotaku’ya göre oyunun çıkışı 2026 yılına kayabilir.

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GTA 6 hakkında şimdiye dek pek çok sızıntılar, duyumlar ve spekülasyonlar ortaya atılmıştı. Bunların ardından gelen fragman oyun severler tarafından oldukça beğenildi ve GTA 6 sabırsızlıkla beklenir oldu. Daha önce Rockstar Games oyunun çıkış tarihi olarak 2025’in başını işaret etmişti. Şimdi ise söz konusu zamana oyunun yetişmeme ihtimali Kotaku tarafından belirtilmekte.

Aslında planlanan tarih yine aynı ve geliştirici ekip her zamanki performansında çalışarak oyunu, 2025’in başına yetiştirmeye çalışıyor. Ancak geliştirme çalışmaları biraz yavaş ilerlediği için oyun olması gereken seviyenin biraz altında kalıyor. Bundan dolayı da GTA 6 2025 yılı sonuna ya da 2026 başına kalabilir. Bununla birlikte üretimin hızlanması için Rockstar Games Nisan ayında geliştirici ekibi tam zamanlı çalışmaları için ofislere toplamayı düşünüyor.

GTA 6 Ne Zaman Çıkacak?

Çalışanlar ise muhtemel mesai saatlerinin gerekenden daha fazlasına uzayacağını düşündükleri için, tıpkı GTA 5 ve Red Dead Redemption 2’de olduğu gibi, bu duruma pek sıcak bakmıyor. Rockstar Games aslında ofislere dönülmesini, olası güvenlik problemlerini ve sızıntıları önlemek adına da istiyor. Bununla birlikte Kotaku, oyunun 2026 yılına kalmasının yalnızca acil durum planı olarak dile getirildiğini belirtmekte. Bunun yanı sıra olası gecikmenin GTA oyun serisi için şaşırtıcı bir durum olmadığını da belirtmekte fayda var.

Grand Theft Auto’nun 6. oyunu ile alakalı fragman dışında henüz açıklanmış kesin bir bilgi bulunmuyor. Çıkış tarihi için şimdilik planlanan tarih geçerli ancak şirket çalışanlarının aktardığı bilgilere göre erteleme ya da çıkış tarihi gibi kararlar çoğunlukla anlık alınmakta. Yani sızıntıların doğru olup olmadığı bir müddet daha bu şekilde belirsizliğini koruyacak gibi görünüyor.