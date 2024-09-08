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En sevilen üçüncü taraf nişancı, aksiyon macera oyunlarından biri olan GTA serisinin yeni oyunu GTA 6’nın çıkışı heyecanla beklenmekte. Oyunun çıkış tarihi daha evvel birkaç kez ertelenmişti ve en son 2025 yılında oyuncuyla buluşacağı belirtilmişti. Ancak GTA hayranları için üzücü haber geldi; GTA 6 çıkış tarihi yine ertelendi. İşte detaylar…

GTA 6 Çıkış Tarihi Yine Ertelendi

Global çapta en popüler yapımlardan olan Grand Theft Auto serisinin yeni çıkacak olan oyunu GTA 6 heyecanla beklenmekte. Son yapılan açıklamalar oyunun 2025 yılında yayınlanacağını belirtiyordu ancak yeni gelen haberler oyunun çıkış tarihinin ertelendiğini belirtmekte.

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Rockstar Games geliştirici ekibinden gelen açıklamaya göre GTA hayranları yeni yapım için bir müddet daha bekleyecek. Söylenene göre oyunun çıkış tarihi 2026 yılına ertelendi. GTA 6’nın 2026’nın ilk yarısında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bunun yanı sıra açıklamaya göre oyunun PC sürümü konsol sürümünden daha sonra çıkacak.

Rockstar geliştiricisinin aktardığı üzere GTA 6 PC versiyonunun konsol sürümünden 1 ya da 1,5 yıl kadar sonra yayınlayacağını belirtmiş durumda. Söz konusu sızıntı bilgiler Rockstar Games’in iki ayrı stüdyosunda görev alan geliştiricilerden gelmiş durumda. Yani bu bilgiler büyük ihtimalle doğru gibi. X platformunda yapılan paylaşıma aşağıdan bakabilirsiniz:

EXCLUSIVE: GTA VI has been internally delayed by Rockstar Games and they’re already decided on the early to mid 2026 release window.



PC is planned for around 12 – 18 months after the console launch.



This information comes from multiple devs across two studios. pic.twitter.com/VzwbDMLpe1 — Liam (@billsyliamgta) September 7, 2024

Grand Theft Auto 6’nın çıkış tarihi, bu oyunu bekleyenleri oldukça yordu diyebiliriz. Zira oyun severlere ilk açıklama 2023’ün Aralık ayında bir fragman yayınlanarak yapılmıştı. Bu fragmanla oyunun 2025 yılında oyuncuya sunulacağı aktarılmıştı. Akabinde, 2024 bahar aylarında yapılan bir açıklama ile 2025’in sonbahar ayları işaret edildi.

GTA 6 2026’nın İlk Yarısında Gelebilir

Ve gelen yeni sızıntılarla 2026 yılı GTA 6 çıkış yılı olarak aktarıldı. Üstelik PC oyuncuları için çok da üzücü bir haberle; zira PC sürümü konsol versiyonundan oldukça uzun bir zaman sonra çıkacak. GTA 6 hakkında Strauss Zelnick (Take – Two Interactive CEO’su) de bazı açıklamalarda bulundu. Rockstar Games’in bu oyun ile muhteşem bir deneyim vaat ettiğini söyleyen Zelnick, ticari olarak bu oyundan beklentilerinin çok yüksek olduğunu söyledi. Strauss Zelnick GTA 6’nın yayınlanmasının sektörde büyük yankı uyandıracağını belirtti.

Grand Theft Auto 6’nın ertelenmesi hayranları arasında büyük bir üzüntüye sebep olsa da çok güzel bir oyunun geleceğine işaret ediyor olabilir. Zira Rockstar Games’in mükemmelci yaklaşımı sektörde en bilinen özelliklerinden biridir. Yani oyunun kusursuza yakın derecede iyi olması beklenmekte.