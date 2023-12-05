GTA 6 Fragmanı Yayımlandı, Oyun 2025 Yılında Geliyor!

GTA 6 için ilk fragman bugün (5 Aralık Salı) akşamüzeri yayımlanacaktı. Bununla birlikte dün, oyunun ilk videosu kamuoyuna sızdırıldı. Videonun gerçek olup olmadığı tartışılırken, Rockstar Games’den dikkat çekici bir hamle geldi. Türkiye saati ile gece yarısında GTA 6 fragmanı resmi olarak oyun geliştirme firmasının sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Yayımlanmasının üzerinden henüz 9 saat geçmeyen trailer on milyonlarca kez izlendi. GTA 6 hakkında kesinleşen bir diğer bilgi ise oyunun çıkış tarihi oldu. GTA 6, 2025 yılında çıkacak.

GTA 6 Fragmanı Önce Sızdırıldı Sonra Resmi Olarak Yayımlandı

Rockstar Games, resmi Twitter (X) hesabından bu gece yarısı yaptığı duyuruda; “Fragmanımız sızdırıldı, lütfen gerçeğini YouTube’da izleyin” diyerek resmi Youtube videosu üzerinden fragmanı paylaştı. İşte GTA 6’nın ilk fragmanı:

1 buçuk dakikalık video, görüntü kalitesi ve grafikleri ile dikkat çekerken, videonun sonunda oyunun 2025 yılında çıkacağı da belirtildi. Kısa sürede on milyonlarca kez izlenen ilk fragman için oyuncuların yorumu genel olarak “son derece başarılı” şeklinde oldu.

Oyunda, 1930’ların başında banka soyguncuları olan Bonnie ve Clyde’dan esinlenilen Lucia ve Jason ana karakterler olarak yer alıyor. Ayrıca

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Önce Konsollar İçin Çıkacak, PC İçin Tarih Belli Değil

GTA 6’nın 2025 yılında piyasaya sürülecek olması önce bütün gamerları çok mutlu etse de, akabinde oyunun 2025 de yalnızca konsollar için çıkacağı bilgisi geldi. PC için çıkış tarihi ise henüz netlik kazanmadı. GTA 6; ilk önce Xbox Series X/S ve PlayStation 5 için oyuncularla buluşacak.

GTA 6 Fragmanı Oyuncu Yorumları ve Fragmandan Birkaç Görsel

GTA 6’nın ilk fragmanının yayımlanmasının üzerinden henüz 9 saat geçmedi ancak global çapta gündeme oturdu bile. On binlerce yorum alan ilk video ile ilgili olarak oyuncuların tepkilerinden bir kaçına göz atmak gerekirse:

“21 yıl sonra Vice City ile geri dönüyor olmamız harika. Beğendim fragmanı, oyunun çıkmasına daha 1 yıldan fazla zaman var. Harika bir oyun gelecek belli ki.”

“GTA 6 yıllarca adından söz ettirecek devasa bir yapım, bir oyundan çok daha fazlası olacak. Trailerı böyleyse kendisi nasıl olacak acaba… Rockstar Games yapıyor bu işi.”

“Vice City’deki o meşhur araba GTA 6’da da var, fragmanda görünüyor. Nihayet geldi benim arabam, az beklemedim seni.”

“Araba modellemelerine hiç uğraşmamışlar. Kırmızı araba GTA 5’te de vardı 12 yılda en azından biraz daha modern tasarımlar eklersin, aynı isim üstüne oda yok. Yolun karşısındaki araçta GTA 5’den alınma mesela. Bir beyaza özen göstermişler oda Lance’in aracı diye vurgulamak istemişler bence.”

“PC oyuncuları olarak yine hayal kırıklığına uğradık. 10 yılı aşkın süredir geliştirilen oyun nasıl konsollar ile aynı anda PC için de çıkış yapamaz anlamıyorum. Ne yapıp edip GTA 6 PC versiyonunu da 2025 yılına yetiştirsin Rockstar Games. Artık bizim dayanacak halimiz kalmadı.”