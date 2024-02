Ana Sayfa » Oyun GTA 6 için Yeni Gelişmeler Kapıda – 7 Şubat 2024 Oyun GTA 6 için Yeni Gelişmeler Kapıda – 7 Şubat 2024 Emine Emre 7 Görüntüleme

Heyecanla beklenen GTA 6 konusunda oyunun tüm hayranları, gelecek en ufak haber için dikkat kesilmiş durumda. GTA 6 geliştirici oyun stüdyosu Rockstar Games’in üst kuruluşu olan Take – Two Interactive’in yatırımcı kazanç çağrısı, oyun dünyasında büyük bir beklentiye neden oldu. GTA 6 için yeni gelişmeler kapıda mı? İşte detaylar…

GTA 6 için Yeni Gelişmeler Kapıda – 7 Şubat 2024

Grand Theft Auto hayranları serinin çıkacak olan yeni oyunu GTA 6’yı heyecanla bekliyor. Oyun hakkında geçtiğimiz aylarda bir tanıtım fragmanı yayınlanmıştı. Oyunun ilerleyişi konusunda henüz yeni bir gelişme bulunmuyor ancak Take – Two Interactive’in yatırımcı kazanç çağrısıyla düzenlenecek olan toplantıda GTA 6 ile ilgili yeni haberler gelebilir. Bahse konu toplantı yarın yani 8 Şubat 2024 tarihinde gerçekleşecek. Tüm GTA fanları toplantıdan çıkacak haberleri heyecanla bekliyor.

En güncel oyun haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Grand Theft Auto oyun serisinin hayranları Take – Two Interactive şirketinin çağrısı ile yapılacak olan toplantıdan yeni bir güncelleme bekliyor ve oyunla ilgili yeni bir haber de bu toplantıdan çıkabilir. Yatırımcı kazanç toplantısında GTA 6 ne zaman çıkar, yeni fragman yayınlanır mı gibi sorulara yanıt büyük ihtimalle gelmeyecek. Fakat oyunla alakalı ufak tefek detaylar verilebilir.

GTA 6 Fragmanının Akabinde Yapılacak Olan İlk Yatırımcı Görüşmesi

Take – Two Interactive’in çağırısı ile gerçekleşecek olan yatırımcı kazanç toplantısı, GTA 6 fragmanından sonra gerçekleştirilen ilk toplantı olacak. Yatırımcı kazanç etkinliği kapsamında yatırımcıların GTA 6 hakkında yeni bilgiler istemesi neredeyse kesin gibi diyebiliriz. Burada önemli olan Take – Two Interactive’in sorulara ne kadar açıklayıcı ve gerçekçi cevaplar vermesi. Şirketin de oyunun büyüsünü bozmamak adına ayrıntıya girmemesi bekleniyor. Ancak oyunun toplantıda gündeme gelmesi kesin gibi denilebilir.

Grand Theft Auto 6 oyununun fragmanı 2023 Aralık ayında yayımlanmış ve hayranlarını tabiri caizse mest etmişti. O zamandan bu yana oyun ile alakalı herhangi bir bilgi gelmedi. Fragmanın ardından yapılan ilk yatırımcı kazanç toplantısı da yarınki etkinlik olacak. O yüzden oldukça önemli bir toplantı diyebiliriz. GTA 6 ikinci fragmanı oyun dünyasında heyecanla bekleniyor ancak bu fragmanın tarihi büyük ihtimalle söz konusu toplantıda açıklanmayacak.

GTA 6 ne zaman çıkacak sorularına da bir cevap vermek gerekirse; bu konuda net bir tarih açıklanmadı ancak 2025 yılında yayınlanması beklenmekte. Bu yüzden 2025’e girmeden oyun hakkında daha fazla detay öğrenebileceğiz gibi görünüyor.