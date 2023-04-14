GTA 6 ile ilgili ipuçları gün yüzüne çıktı

Grand Theft Auto serisinin diğer tüm oyunlardan daha fazla hayranı var. Ve her yeni oyunla birlikte, GTA oyuncularının sayısı artmaya devam ediyor. Oyunun hayranları için GTA 6’yı beklemek uzun zaman aldı. Bir sonraki oyunla ilgili tonlarca söylenti olsa da yapımcı Rockstar’dan sağlam bir bilgi gelmedi.

Yakın tarihli bir gelişme, Grand Theft Auto 6 için bekleyişin neredeyse sona ermiş olabileceğini düşündürdü. Oyuncuların araçlarını özelleştirmek için kullanabilecekleri oyunun iFruit uygulaması birkaç ay önce bir süreçten geçmişti. Bu, GTA 6’nın ipuçlarını bulabileceğimiz bazı plakaların keşfedilmesine yol açtı.

Dolayısıyla, iFruit uygulamasından keşfedilen araç plakaları Vice City, Liberty City, San Andreas ve Sprunk için tasarımlar içeriyordu. Bu keşif, birçok kişinin Vice City’nin GTA 6 oyununun ana odak noktası olacağı konusunda söylentilere neden oldu. Ancak, oyunda birden fazla farklı şehre de sahip olma ihtimalimiz var.

Ancak şehirler hakkında sızdırılan bilgiler, Liberty City veya San Andreas hakkında açıkça herhangi bir şeyden bahsetmiyor. Kaynaklar oyunda Vice City, Carcer City, Cuba ve diğer şehirlere sahip olacağından çok emin olduğunu doğruladı. GTA 6 bekleyişi hâlâ sürüyor. Bir gelişme olduğunda sizlere aktaracağız.