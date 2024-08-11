GTA 6 PC Çıkış Tarihi Gecikebilir, İşte Detaylar!

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GTA 6 heyecanla beklenirken oyuncuların gözü kulağı yeni haberlerde. Daha önce açıklandığı üzere GTA yeni oyununun 2025’in sonbaharında oyuncuyla buluşacağı biliniyor. Bununla birlikte GTA PC oyuncularını üzen bir sızıntı ortaya çıktı. GTA 6 oyun konsolların da 2025 sonuna doğru yayınlanacak ancak GTA 6 PC çıkış tarihi gecikebilir. İşte ayrıntılar…

GTA 6 PC Çıkış Tarihi Gecikebilir!

Rockstar Games tarafından geliştirilen, gelmiş geçmiş en iyi aksiyon macera oyunlarından olan GTA serisinin yeni oyunu GTA 6 heyecanla bekleniyor. Daha önce ortaya çıktığı üzere oyun 2025 son baharında yayınlanacak. Ancak yeni bir sızıntı haber geldi ve buna göre GTA 6 PC versiyonunun yayın tarihi gecikebilir.

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Sızıntı haberde bazı oyunların çıkış tarihleri yer almakta. Aşağıdaki görselde de görüleceği üzere GTA 6 çıkış tarihi PS5 ve Xbox Series X – S için 2025 sonbaharı olarak yer alıyor. Ancak PC versiyonu için bir tarih görülmüyor. Buradan anlaşılacağı üzere PC versiyonu konsol sürümlerinden daha sonra piyasaya sürülebilir. Bunun sebebi kesin olarak açıklanmasa da PC sürümünün daha yüksek grafiklere sahip olmasının, PC’de daha geç yayınlanmasına neden olabileceği düşünülüyor.

Söz konusu haber henüz Take – Two ve Rockstar Games tarafından doğrulanmadı, ancak büyük ihtimalle doğru bir sızıntı olduğu düşünülmekte. GTA 6 heyecanla beklense de GTA 5 hala popülaritesini yitirmiş değil. GTA 5 piyasaya sürüleli 11 yıl gibi uzun bir süre oldu. Geliştirici şirket Rockstar Games’in GTA 5’ten elde ettiği kazanç özellikle GTA 6 duyurusundan sonra günden güne azalsa da hala büyük bir gelir kaynağı.

GTA 6 Etkileyici Grafik Performansı ile Geliyor

GTA 5, oyun sektörünü tarihinin en iyi yapımları arasında yer alıyor ve çıkışının 12. yılında tahtını belki de GTA 6’ya bırakacak. Oyun bilindiği üzere grafik performansı ile öne çıkıyor ve bu alanda bir referans noktası da denilebilir. GTA 6’nın da aynı performansta olması bekleniyor. GTA severler oyunu heyecanla bekliyor ancak PC oyuncularının içi burkuldu desek yanlış olmaz sanırım.

Sızıntı haberde yer alan görseldeki bilgilere bakıldığında farklı oyunların çıkış tarihleri konusunda da bilgi sağlanmakta. Örneğin Civizilation 7’nin de 2025 son çeyreğinde oyuncuya sunulacağı görülmekte. Bunun yanı sıra NBA 2K25’in de hem konsol hem de PC için çıkış tarihi 6 Eylül olarak görülüyor. Söz konusu sızıntı haber doğrulanacak mı, ilerleyen süreçte göreceğiz.