Grand Theft Auto serisinin sabırsızlıkla beklenen son oyunu GTA 6 için daha önce pek çok iddia gündeme gelmişti. Oyunun 2024 yılında piyasaya sürüleceğinden, sürpriz yaparak bu yıl çıkacağına dair bir dizi ön görüden hangisinin doğru olduğu ya da olacağı henüz netleşmiş değil. Gündeme gelen son iddia ise oyunun konsollar için piyasaya sürülmesinin ardından bilgisayar kullanıcıları ile buluşmasının gecikeceği yönünde. GTA 6 PC için gecikecek duyumu Tez2’den geldi ve oyunun PC sürümünde hatalar olduğu iddia edildi.

GTA 6 PC İçin Gecikecek

Bilindiği üzere Grand Theft Auto serisinin geliştiricisi olan Rockstar Games, geleneksel olarak serinin oyunlarını önce konsollar için piyasaya sürüyor ve akabinde PC sürümü gamerlar ile buluşuyor. GTA 6 için sürecin biraz daha yavaş işleyebileceği ve konsollar için çıkacak oyunun PC sürümünün bir müddet sonra oyuncularla buluşacağı belirtildi.

GTA 6 Metacritic Sayfası Açıldı, Çıkıyor Mu? Haberimize buradan göz atabilirsiniz.

İddianın kaynaklarından biri konumunda bulunan Tez2, bunun sebebi olarak GTA 6’nın PC sürümünde halen düzeltilmeyi bekleyen bir dizi hata olduğunu öne sürdü. Hali hazırda oyunun PC sürümünün konsol sürümlerinin gerisinde olduğunu açıklayan Tez2; “Star Wars Jedi Survivor ya da The Last of Us Part 1’in PC sürümlerindeki” durum ile karşılaşmamak için GTA 6’nın PC versiyonunun yayınlanmasında ağırdan alınacağını deklare etti.

GTA 6 2024 Yılında Çıkacak haberimiz için de buraya göz atabilirsiniz.

Önceki Duyumları Doğru Çıktı!

Tez2’den gelen duyumlar sonrası oyunu bekleyen gamerlar için beklenti süresinin biraz daha uzayacağı ön görülüyor. Özellikle PC oyuncuları için 2024 yılından önce GTA 6’nın gelmesi artık neredeyse imkansız gibi. Zira Tez2’nin Rockstar Games ile ilgili verdiği daha önceki haberlerin pek çoğunun doğru çıktığı biliniyor.

Star Wars Jedi Survivor ve The Last of Us Part 1’in PC sürümlerinin pek çok BUG ile çıktığını ve bir çok yama ile düzeltilmeye çalışıldığını düşündüğümüzde; yıllardır geliştirilmesi devam eden GTA 6 da Rockstar Games’in aynı duruma düşmek istememesi son derece normal. Oyuncular da, bunca zaman bekledikten sonra hatasız bir oyun ile karşılaşmayı hak ediyorlar ve bunun için bir müddet daha beklemeyi göze alacaklardır diyebiliriz.