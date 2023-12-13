Uzun yıllardır geliştirilme süreci devam eden GTA 6’nın duyurusu geçtiğimiz ay yapılmıştı. Aralık ayı başında ilk tanıtım videosu geleceği ve oyunun ne zaman çıkış yapacağı da açıklanmıştı. Ancak PC oyuncuları açıklama sonrasında büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Zira GTA 6’nın 2025 yılında çıkacağı açıklandı ancak PC için ne zaman geleceği netleşmedi. Oyun 2025 yılı ortasında PlayStation 5 ve Xbox Series X/S konsolları için çıkış yapacak. Peki GTA 6 PC için ne zaman gelecek, neden gecikti?

GTA 6 PC İçin Ne Zaman Gelecek, Neden Gecikti?

GTA 6’nın bilgisayar oyuncuları için neden geciktiğini Rockstar Games’in eski çalışanı açıkladı. Şirkette Grand Theft Auto 5 ve Red Dead Redemption 2 animatörü olarak görev alan Mike York; GTA 6’nın PC için gecikme sebebini şu 3 neden olarak gösterdi:

PC versiyonları için harcanan büyük miktarda titiz ve sıkı çalışma

Oyuncuların tercihlerine aşırı dikkat etme ve “neyin sattığına” odaklanma

Finansal nedenler; konsol için ayrı ve PC için de ayrı satış rakamlarına farklı dönemlerde ulaşabilme isteği.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Mike York; GTA 5’in de PC ve konsollar için aynı zamanda çıkmadığını hatırlattı. Konsollar için 2013 yılında çıkış yapan GTA 5’in bilgisayar oyuncuları ile 2015 yılında buluştuğunu belirten Mike York; büyük ve detaylı oyunlarda b farkın her zaman var olmaya devam edeceğini söyledi.

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Bilgisayar oyuncularının konsollara nazaran çok daha güçlü donanımlarla oyunları oynayabildiklerini söyleyen Mike York, bu durumun avantajlarının yanı sıra dezavantajlarının da olduğunu ifade ederek; bunlardan en belirgininin ise AAA oyunların PC’ye daha geç gelmesi olduğunu deklare etti.

Konsol İşi Bitince PC’ye Yoğunlaşılıyor!

Rockstar Games eski çalışanı Mike York, konsol oyuncuları için oyunların daha çabuk gelmesinin; hem oyunların konsollar için daha düşük grafiklerle ve özelliklerle çıkmasına hem de ticari tercihlerle bunun istenmesine bağlıyor. Oyunların konsollar için geliştirilme süreci tamamlandıktan sonra da PC için geliştirilmesine odaklanıldığını vurguluyor.

GTA 6 PC İçin Ne Zaman Çıkacak?

GTA 6’nın bilgisayar oyuncuları ile ne zaman buluşacağını kestirmek güç, bu konuda da henüz resmi bir açıklama yapılmış değil. Bununla birlikte; Mike York’un söylemleri dikkate alındığında GTA 6’nın PC oyuncuları için ne zaman çıkış yapabileceğine yönelik olarak da bir ön görüde bulunmak mümkün.

Önceki oyunlardaki sürece benzer bir durum işlerse; GTA 6 PC için en erken 2026 yılı sonunda, en geç ise 2027 yılı içerisinde gelebilir.