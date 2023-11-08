Dünyaca ünlü saygın medya kuruluşu Bloomberg’ten Jason Schreier’in haberine göre GTA 6 resmi duyurusu bu hafta yapılacak. Kasım ayının ortası gelmeden yapılması planlanan duyurunun yanı sıra; gelecek ay, Rockstar Games’in 25. yıl dönümü kutlamaları esnasında GTA 6’dan ilk fragmanın da paylaşılması planlanıyor. Bilindiği üzere; Aralık 1998’de kurulan Rockstar Games, gelecek ay 25. yıl dönümünü kutlayacak.

GTA 6 Resmi Duyurusu Bu Hafta, Fragmanı Aralık’ta!

Uzun yıllardır geliştirilmeye devam edilen, serinin hayranlarının ise sabırsızlıkla bekledikleri GTA 6 için en net haber nihayet geldi. Bugüne değin oyunun çıkış tarihi hakkında pek çok söylenti gündeme gelmiş olsa da hiç biri doğrulanmamıştı. Bu kez, saygın medya kuruluşu Bloomberg’ten Jason Schreier imzalı yapılan haberler GTA 6’ya dair kesin bilgiler edinildi.

GTA 6 için resmi duyuru Kasım ayının ortası gelmeden yapılacak. Rockstar Games, duyurunun ardından oyunun ilk fragmanı için de geri sayıma geçecek ve önümüzdeki ay da GTA 6’dan ilk video ile karşılaşacağız. Gündeme bomba gibi düşen haber sonrasında GTA serisi hayranları da büyük mutluluk yaşadı.

GTA 6 hakkında bilinen her şey için bu haberimize göz atabilirsiniz.

GTA 6 Ne Zaman Çıkacak?

Bloomberg’ten Jason Schreier imzalı yapılan haber de oyunun resmi duyurusu ve ilk fragmanına yönelik bilgiler verilirken, çıkış tarihine yönelik ise herhangi bir bilgi aktarılmadı. Bununla birlikte; daha önce kamuoyuna düşen bilgilere göre GTA 6’nın 2024’ün son çeyreğinden önce çıkmayacağı ön görülüyor. Oyunun piyasaya çıkış tarihinin 2025 yılına da sarkabileceği beklentiler arasında yer alıyor.

Oyuncular Ne Dedi?

GTA 6’nın resmi duyurusunun bu hafta ve ilk fragmanının da gelecek ay oyuncularla buluşacak olması, serinin hayranlarını bir hayli heyecanlandırdı. Şahsi sosyal medya hesaplarından bu gelişme hakkında görüşlerini belirten paylaşımlarda bulunan GTA tutkunları; oyunun çıkış tarihinin de bir an önce netleşmesini bekliyor.

Jason Schreier imzalı yapılan haberin doğruluğundan şüphe etmeyen pek çok oyuncu, tecrübeli habercinin daha önce yaptığı haberlerin de doğru çıktığına vurgu yaptılar. Jason’dan GTA 6’nın çıkış tarihini öğrenmesini isteyen esprili paylaşımlar yapanlar da oldu.