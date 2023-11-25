Oyunlara olan düşkünlük çoğu zaman “alışkanlık” ya da “bağımlılık” olarak tanımlansa da, insan hayatındaki en zararsız bağımlılıklardan ya da alışkanlıklardan biri diyebiliriz. Oyun sevgisi öyle bir hal almaya başladı ki, farklı kötü alışkanlığı olan insanlar; yeni oyunları oynayabilmek için o alışkanlıklarından vazgeçiyor. Son olarak, bir Reddit kullanıcısı, GTA VI’yı uzun yıllar oynayabilmek için sigarayı bıraktığını açıkladı. GTA 6 sigarayı bile bıraktırarak, oyuncuların beklenti seviyesini bir kez daha ortaya koydu.

GTA 6 Sigarayı Bıraktırdı

Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere pek çok ülkede yaygın olarak kullanılan sosyal medya ağı Reddit de bir kullanıcı dikkat çeken bir paylaşım yaptı. GTA 6’yı beklerken sigara yüzünden hastalanmak ve hastaneye yatmak istemediğini belirten kullanıcı, sigara yüzünden GTA 6’yı oynayamamaktan korktuğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“GTA 6 beklentisi sigarayı bırakmamı sağladı… Bu gerçek, şaka yapmıyorum. Bir süredir oldukça ağır bir sigara içicisiyim. Son zamanlarda çok daha fazla öksürüyorum ve sigaradan dolayı kendimi çok kötü gibi hissediyorum. Bağımlılık çok kötü bir şey…

GTA 6 için o kadar heyecanlıyım ki hastanede olma ya da sigara yüzünden ağır ilaç tedavisi alma düşüncesi bu kötü alışkanlığı bırakmamı sağladı. Bu oyunu kaçırmayacağım ve bunun için mümkün olan en iyi sağlığıma sahip olmak istiyorum. Bugün, sigarayı bırakalı 10 gün oldu. Teşekkürler Rockstar!”

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Binlerce Kişi Destek Oldu!

GTA 6 hayranının yapmış olduğu paylaşım, kısa sürede yüz binlerce kişi tarafından görüntülendi. İşte o ilgi çekici paylaşım:

Binlerce kişinin beğendiği ve cevap yazarak destek olduğu kullanıcının sigarayı bırakmasına çok sayıda destek mesajı geldi. Bu mesajlardan bir kaçına göz atmak gerekirse:

“Böyle devam et kardeşim, o ilk birkaç adım her zaman en zor olanıdır. Seninle gurur duyuyorum. Sigarayı oyun için bırakmansa ayrı bir komedi.”

“Nasıl bir oyunsun sen. Bir gelişme oluyor dünya titriyor resmen. Adam sağlığı için değil de seni oynayabilmek için sigarayı bırakıyor. Rockstar işi farklı bir boyuta taşıdı ama inşallah beklentiler karşılıksız kalmaz.”

“Oluşturulan bu kadar beklenti sonrasında oyunun çok çok iyi olması artık bir zorunluluk haline geldi. GTA 6’daki en ufak hata büyük hayal kırıklığı yaratacak bu gidişle. Yükselmek iyidir, orada tutunabilirsen…”