Günümüzün en popüler oyun serilerinden biri olan GTA yeni çıkacak olan GTA 6 ile oldukça adından söz ettirmekte. Geçenlerde yayınladığı tanıtım fragmanı ile rekor kıran oyun yanında sistem gereksinimlerinin ne olacağı konusunda da merak içinde bıraktırdı. Bugünkü yazımızda sizlere GTA 6 tahmini sistem gereksinimleri hakkında bilgi vereceğiz.

Oyunun çıkış fragmanından sonra izlenme rekorları kıran GTA 6 videoda olduğu gibi oldukça kaliteli bir yapımı gözler önüne sermekte. Gelin hep beraber sistem gereksinimlerine bir göz atalım.

GTA 6 Tahmini Sistem Gereksinimleri

Mininmum

Ram: 12 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1660

İşlemci: Intel Core i5-6600K

Depolama Alanı: 150 GB

İşletim Sistemi: Windows 10

Önerilen

Ram: 16 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 3070

İşlemci: Intel Core i7-8700K

Depolama Alanı: 150 GB

İşletim Sistemi: Windows 11

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi belirtilen sistem gereksinimleri tamamen tahmini olarak paylaşılmıştır. Zaman geçtikçe bu sistem gereksinimlerin üstüne çıkacağı muhtemel gibi gözükmekte.

Yapımcı şirket GTA 6’nın en erken 2025 yılında piyasaya çıkacağını ön görmekte, ilk olarak çıkacağı platformlar ise Xbox X ve S Serisi, PlayStation 5 platformlarında çıkış yapacak ve kısa süre sonra PC versiyonu ile de oyuncular ile buluşacak.