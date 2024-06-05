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GTA Online oyuncuları yaz güncellemesiyle ödül avcılığı işi kurabilecek!

Ayşen Sıla Ayşen Sıla
5 Haziran 2024
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GTA Online, bu yaz birçok yaşam kalitesi iyileştirmesi içeren büyük bir güncelleme alıyor. Daha da önemlisi, eğer kendi ahlak ve adalet tanımlarıyla oynamak istiyorlarsa, oyunculara daha fazla şey vaat ediyor.

Güncellemenin henüz bir çıkış tarihi bulunmamakla birlikte Rockstar Games, Çarşamba günü yayınlanan bir blog yazısında bazı ayrıntıları açıkladı . Muhtemelen en büyük güncelleme, ödül avcılığı ve kefalet icra işi kurma yeteneği olacak. Ayrıca Los Santos’ta birçok kayıt dışı görevde Vincent’a yardım edebileceksiniz.

Eğer olayların özel tarafıyla daha çok ilgileniyorsanız, GTA Online İçerik Oluşturucu bu konuda da size yardımcı olacaktır. Spesifik olarak, herhangi bir kontrol noktasından başlatma olanağı sayesinde özel Yarışları test etmek her zamankinden daha kolay olacak.

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Rockstar’ın oyuncu geri bildirimlerine dayandığını söylediği bazı güncellemeler de dahil olmak üzere GTA Online’a başka büyük güncellemeler de geliyor. Tek başına oyunculara yardımcı olmak için Satış Görevi zamanlayıcısı artırılacak, Bombushka gibi araçlar için savunma güçlendirmeleri ve bazı temel ödemeler artırılacak. Ve endişelenmeyin, yeni araçlar ve mevcut modlarda daha fazla iyileştirme olacak.

Ayrıca PlayStation 5 ve Xbox Series X/S’deki GTA+ üyeleri, güncelleme başladığında Överflöd Pipistrello’yu (Super) ücretsiz olarak alabilecekler. Henüz blog yazısında belirtilenlerin ötesinde çok fazla ayrıntı yok, ancak Rockstar önümüzdeki aylarda daha fazla bilgiye sahip olacağını söylüyor. Duyuruda ayrıca “bu yaz geleceği” de belirtiliyor, dolayısıyla oldukça yakında bir güncelleme yayınlanabilir.

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